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Альбом
Постер альбома Madina Sta Mazigar, Vol. 56

Madina Sta Mazigar, Vol. 56

Shahidullah Shahid, Qari Usman Ghani

Anwar ul Haramain Studio  • Музыка мира  • 2021

1

Biyala Dunya Rata Wadana

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

7:19

2

Dunya Ki Khabardar Sha

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

5:24

3

Mustafa Sara Yam

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

7:26

4

Khpale Meene Izhar

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

5:58

5

Madina Sta Mazigar

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

2:08

6

Mawavi Zargiya Alari

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

2:04

7

Pak Nabi Sona Nazawale De

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

5:56

8

Sayala Ba Peda Nashi

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

4:52

9

Ummat Sardar Yama

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

5:53

10

Zar De Da Name Na Shama

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

6:27

1

Biyala Dunya Rata Wadana

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

7:19

2

Dunya Ki Khabardar Sha

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

5:24

3

Mustafa Sara Yam

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

7:26

4

Khpale Meene Izhar

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

5:58

5

Madina Sta Mazigar

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

2:08

6

Mawavi Zargiya Alari

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

2:04

7

Pak Nabi Sona Nazawale De

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

5:56

8

Sayala Ba Peda Nashi

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

4:52

9

Ummat Sardar Yama

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

5:53

10

Zar De Da Name Na Shama

Qari Usman GhaniShahidullah Shahid

6:27

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