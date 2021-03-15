Madina Sta Mazigar, Vol. 56

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Shahidullah Shahid, Qari Usman Ghani
1
Biyala Dunya Rata Wadana
Qari Usman GhaniShahidullah Shahid
2
Dunya Ki Khabardar Sha
3
Mustafa Sara Yam
4
Khpale Meene Izhar
5
Madina Sta Mazigar
6
Mawavi Zargiya Alari
7
Pak Nabi Sona Nazawale De
8
Sayala Ba Peda Nashi
9
Ummat Sardar Yama
10
Zar De Da Name Na Shama
Yao Wraz Ba Shama
Da Madina Da Azmatono
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