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Альбом
Постер альбома Маги и маглы

Маги и маглы

Margenta

M2BA  • Рок, Русский рок  • 2021

1

Пророчество

Margenta

1:06

2

Гарри Поттер - детство сердца и беда!

Margenta

2:30

3

На смерть профессора Альбуса Дамблдора. Реквием

Margenta

4:58

4

Носок для Добби

Margenta

4:43

5

Ария Нагайны

Margenta

3:36

6

Ясноглазая Лили

Margenta

4:39

7

Вторая магическая война

Margenta

5:49

8

Меланхолия Полумны

Margenta

5:30

9

Беллатриса, бездна безмерна!

Margenta

4:46

10

Танец Хагрида

Margenta

1:49

11

Поцелуй Дементора

Margenta

3:02

12

Танец с волшебницей из Шотландии

Margenta

5:41

13

Крик Мандрагоры

Margenta

5:12

14

Always!

Margenta

5:12

15

Албанский Лес (Эффект Боггарта)

Margenta

3:22

16

Белое перо Хэдвиг

Margenta

2:42

17

Азкабан. Где наша свобода?

Margenta

5:06

18

Страшный сон Беллатрисы Лестрейндж

Margenta

3:57

19

Рождество в Хогвартсе

Margenta

1:42

20

Внутренняя магия

Margenta

3:27

21

Страшный сон Беллатрисы Лестрейндж - иное прочтение (Бонус трек)

Margenta

5:14

22

Первая фортепьянная импровизация на тему песни «Ясноглазая Лили (Бонус трек)

Margenta

3:21

23

Вторая фортепьянная импровизация (Бонус трек)

Margenta

4:03

24

Третья фортепьянная импровизация (Бонус трек)

Margenta

3:17

1

Пророчество

Margenta

1:06

2

Гарри Поттер - детство сердца и беда!

Margenta

2:30

3

На смерть профессора Альбуса Дамблдора. Реквием

Margenta

4:58

4

Носок для Добби

Margenta

4:43

5

Ария Нагайны

Margenta

3:36

6

Ясноглазая Лили

Margenta

4:39

7

Вторая магическая война

Margenta

5:49

8

Меланхолия Полумны

Margenta

5:30

9

Беллатриса, бездна безмерна!

Margenta

4:46

10

Танец Хагрида

Margenta

1:49

11

Поцелуй Дементора

Margenta

3:02

12

Танец с волшебницей из Шотландии

Margenta

5:41

13

Крик Мандрагоры

Margenta

5:12

14

Always!

Margenta

5:12

15

Албанский Лес (Эффект Боггарта)

Margenta

3:22

16

Белое перо Хэдвиг

Margenta

2:42

17

Азкабан. Где наша свобода?

Margenta

5:06

18

Страшный сон Беллатрисы Лестрейндж

Margenta

3:57

19

Рождество в Хогвартсе

Margenta

1:42

20

Внутренняя магия

Margenta

3:27

21

Страшный сон Беллатрисы Лестрейндж - иное прочтение (Бонус трек)

Margenta

5:14

22

Первая фортепьянная импровизация на тему песни «Ясноглазая Лили (Бонус трек)

Margenta

3:21

23

Вторая фортепьянная импровизация (Бонус трек)

Margenta

4:03

24

Третья фортепьянная импровизация (Бонус трек)

Margenta

3:17

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