Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Альбом
Постер альбома Al Hilal (Pakistani Film Soundtrack)

Al Hilal (Pakistani Film Soundtrack)

Rasheed Attre

Moviebox Birmingham LTD  • Cаундтреки  • 2014

1

Ae Jaan E Watan

Noor Jehan

3:13

2

Ae Khuda Sun Le

Noor Jehan

3:03

3

Armaan Har Aik Dil Ke

Naseem Begum

3:16

4

Jaam Se Peene Chor Bhi De

Mala

3:14

5

Yeh Rang Yeh Mehfil

Naseem Begum

3:14

6

Gungunaye Gi Faza

Noor Jehan

3:18

1

Ae Jaan E Watan

Noor Jehan

3:13

2

Ae Khuda Sun Le

Noor Jehan

3:03

3

Armaan Har Aik Dil Ke

Naseem Begum

3:16

4

Jaam Se Peene Chor Bhi De

Mala

3:14

5

Yeh Rang Yeh Mehfil

Naseem Begum

3:14

6

Gungunaye Gi Faza

Noor Jehan

3:18

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Sahil (Pakistani Film Soundtrack)

Sahil (Pakistani Film Soundtrack)

Постер альбома Salma (Pakistani Film Soundtrack)

Salma (Pakistani Film Soundtrack)

Постер альбома Chan Mahi (Pakistani Film Soundtrack)

Chan Mahi (Pakistani Film Soundtrack)

Постер альбома Gehra Dagh (Pakistani Film Soundtrack)

Gehra Dagh (Pakistani Film Soundtrack)

Постер альбома Hazar Dastaan (Pakistani Film Soundtrack)

Hazar Dastaan (Pakistani Film Soundtrack)

Постер альбома Farishta (Pakistani Film Soundtrack)

Farishta (Pakistani Film Soundtrack)

Похожие альбомы

Постер альбома American Ultra

American Ultra

Постер альбома Last Bell

Last Bell

Постер альбома Dear My Friend/Itoshii Hito

Dear My Friend/Itoshii Hito

Постер альбома Malle Wir Kommen

Malle Wir Kommen

Постер альбома Terug Naar Toen

Terug Naar Toen

Постер альбома СМОТРИ И СЛУШАЙ

СМОТРИ И СЛУШАЙ

Varman
2024