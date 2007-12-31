Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Альбом
Постер альбома SWAMY PAADAM

SWAMY PAADAM

Various Artists

Unique Recording Co.  •  2007

1

LOKAVEERAM

S P BALASUBRAMANIAM

0:34

2

PAADAM SWAMY PAADAM

S P BALASUBRAMANIAM

8:10

3

PATHU PATHU KAASUGLA

S P BALASUBRAMANIAM

5:35

4

SABARIMALAIKKU YAATHIRAIYAAM

S P BALASUBRAMANIAM

5:00

5

PATTCHAMALE KAADU VITTU

Mukesh

6:28

6

NALLA KAARTHIKAI MAATHAM

S P BALASUBRAMANIAM

6:50

7

SAAMI GURUSAAMI

Mukesh

5:31

8

CHINNA CHINNA KAALEDUTHU

S P BALASUBRAMANIAM

5:28

9

KAADUM MALAIYUM SASTHADAN

Mukesh

5:56

1

LOKAVEERAM

S P BALASUBRAMANIAM

0:34

2

PAADAM SWAMY PAADAM

S P BALASUBRAMANIAM

8:10

3

PATHU PATHU KAASUGLA

S P BALASUBRAMANIAM

5:35

4

SABARIMALAIKKU YAATHIRAIYAAM

S P BALASUBRAMANIAM

5:00

5

PATTCHAMALE KAADU VITTU

Mukesh

6:28

6

NALLA KAARTHIKAI MAATHAM

S P BALASUBRAMANIAM

6:50

7

SAAMI GURUSAAMI

Mukesh

5:31

8

CHINNA CHINNA KAALEDUTHU

S P BALASUBRAMANIAM

5:28

9

KAADUM MALAIYUM SASTHADAN

Mukesh

5:56

Похожие альбомы

Постер альбома Hariyali Aur Rasta

Hariyali Aur Rasta

Постер альбома Saranga

Saranga

Постер альбома Цветок

Цветок

Постер альбома History of Indian Film Music, [Bedard Zamana Kya Jane (1959), Boot Polish (1953), Chalti Ka Naam Gaadi (1958)], Vol. 18

History of Indian Film Music, [Bedard Zamana Kya Jane (1959), Boot Polish (1953), Chalti Ka Naam Gaadi (1958)], Vol. 18

Постер альбома Кто король джунглей

Кто король джунглей

Постер альбома Manmadan Ambu

Manmadan Ambu