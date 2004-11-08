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Альбом
Постер альбома Kum

Kum

Kesmeşeker

On Air Records  • Alternative  • 2004

1

Ders Bitti

Kesmeşeker

3:47

2

Ne Zaman Gitti Tren

Kesmeşeker

4:33

3

Eyalet Çocukları

Kesmeşeker

3:39

4

Seyler Arasında

Kesmeşeker

4:33

5

Deve

Kesmeşeker

3:57

6

Bir Avuc Kum

Kesmeşeker

2:29

7

Kalbi Kırıklar Bankasında

Kesmeşeker

3:52

8

Yasıyorum Ölüyorum

Kesmeşeker

4:14

9

Tek Kişiyim Ben Hala

Kesmeşeker

4:30

10

Duymuştum Şehirdeydim

Kesmeşeker

3:54

11

Japonca

Kesmeşeker

1:08

12

Zaten

Kesmeşeker

11:53

1

Ders Bitti

Kesmeşeker

3:47

2

Ne Zaman Gitti Tren

Kesmeşeker

4:33

3

Eyalet Çocukları

Kesmeşeker

3:39

4

Seyler Arasında

Kesmeşeker

4:33

5

Deve

Kesmeşeker

3:57

6

Bir Avuc Kum

Kesmeşeker

2:29

7

Kalbi Kırıklar Bankasında

Kesmeşeker

3:52

8

Yasıyorum Ölüyorum

Kesmeşeker

4:14

9

Tek Kişiyim Ben Hala

Kesmeşeker

4:30

10

Duymuştum Şehirdeydim

Kesmeşeker

3:54

11

Japonca

Kesmeşeker

1:08

12

Zaten

Kesmeşeker

11:53

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