Denizci Kaptan'dan Besteler

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Güner Donat
1
Cansın Candanda Yakın (Kürdiihicazkar Şarkı)
2
Ey Gül Şimdi Nerdesin (Kürdiihicazkar Şarkı)
3
Bir Zamanlar Genç Güzeldik (Hicazkar Şarkı)
Erol Bingöl
4
Neden Bana Şaşkın Bakarsın (Mahur Şarkı)
5
Bir Bahane Buluyorsun (Mahur Şarkı)
6
Sen Gülersen (Hicaz Şarkı)
Nilgün Aygül Bingöl
7
Gördüğüm An Seni (Uşşak Şarkı)
8
Tutuşurum Ben (Rast Şarkı)
9
Sen Benim Hayatım (Buselik Şarkı)
10
Bunca Yıldan Sonra (Nihavend Şarkı)
11
Seni Kimselere Değişmem (Acemkürdi Şarkı)
12
Ruhuma Huzur Veren (Hicaz Şarkı)
13
Unutmadım Seni Unutamadım (Nihavend Şarkı)
14
Gülpembe (Rast Şarkı)
15
Çoktandır Görmüyorum (Rast Şarkı)
16
Sevimlisin Cansın (Rast Şarkı)
Meşk-i Sefa Topluluğu
Meltemle Gelen
Gözlerinin Renginde Buldum
Denizci Kaptan'dan Yeni Besteler 3
Denizci Kaptandan Besteler 2