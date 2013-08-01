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Альбом
Постер альбома Denizci Kaptan'dan Besteler

Denizci Kaptan'dan Besteler

Güner Donat

DMS  • Музыка мира  • 2013

1

Cansın Candanda Yakın (Kürdiihicazkar Şarkı)

Güner Donat

4:42

2

Ey Gül Şimdi Nerdesin (Kürdiihicazkar Şarkı)

Güner Donat

4:01

3

Bir Zamanlar Genç Güzeldik (Hicazkar Şarkı)

Erol Bingöl

5:28

4

Neden Bana Şaşkın Bakarsın (Mahur Şarkı)

Güner Donat

3:22

5

Bir Bahane Buluyorsun (Mahur Şarkı)

Güner Donat

4:32

6

Sen Gülersen (Hicaz Şarkı)

Nilgün Aygül Bingöl

3:36

7

Gördüğüm An Seni (Uşşak Şarkı)

Güner Donat

3:28

8

Tutuşurum Ben (Rast Şarkı)

Güner Donat

3:34

9

Sen Benim Hayatım (Buselik Şarkı)

Güner Donat

5:12

10

Bunca Yıldan Sonra (Nihavend Şarkı)

Güner Donat

3:25

11

Seni Kimselere Değişmem (Acemkürdi Şarkı)

Güner Donat

3:35

12

Ruhuma Huzur Veren (Hicaz Şarkı)

Güner Donat

4:06

13

Unutmadım Seni Unutamadım (Nihavend Şarkı)

Güner Donat

3:53

14

Gülpembe (Rast Şarkı)

Güner Donat

3:43

15

Çoktandır Görmüyorum (Rast Şarkı)

Güner Donat

4:12

16

Sevimlisin Cansın (Rast Şarkı)

Meşk-i Sefa Topluluğu

3:43

1

Cansın Candanda Yakın (Kürdiihicazkar Şarkı)

Güner Donat

4:42

2

Ey Gül Şimdi Nerdesin (Kürdiihicazkar Şarkı)

Güner Donat

4:01

3

Bir Zamanlar Genç Güzeldik (Hicazkar Şarkı)

Erol Bingöl

5:28

4

Neden Bana Şaşkın Bakarsın (Mahur Şarkı)

Güner Donat

3:22

5

Bir Bahane Buluyorsun (Mahur Şarkı)

Güner Donat

4:32

6

Sen Gülersen (Hicaz Şarkı)

Nilgün Aygül Bingöl

3:36

7

Gördüğüm An Seni (Uşşak Şarkı)

Güner Donat

3:28

8

Tutuşurum Ben (Rast Şarkı)

Güner Donat

3:34

9

Sen Benim Hayatım (Buselik Şarkı)

Güner Donat

5:12

10

Bunca Yıldan Sonra (Nihavend Şarkı)

Güner Donat

3:25

11

Seni Kimselere Değişmem (Acemkürdi Şarkı)

Güner Donat

3:35

12

Ruhuma Huzur Veren (Hicaz Şarkı)

Güner Donat

4:06

13

Unutmadım Seni Unutamadım (Nihavend Şarkı)

Güner Donat

3:53

14

Gülpembe (Rast Şarkı)

Güner Donat

3:43

15

Çoktandır Görmüyorum (Rast Şarkı)

Güner Donat

4:12

16

Sevimlisin Cansın (Rast Şarkı)

Meşk-i Sefa Topluluğu

3:43

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