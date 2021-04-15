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Альбом
Постер альбома أذكار الصباح و المساء و الدعاء المستجاب

أذكار الصباح و المساء و الدعاء المستجاب

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

Injaz Digital  • Музыка мира  • 2021

1

أسماء الله الحسنى مع الدعاء

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

4:51

2

دعاء الإستغفار

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:40

3

دعاء قضاء الديّن

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

3:03

4

دعاء دفع الكرب عن النفس

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:54

5

دعاء تفريج الهموم

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

1:49

6

دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم إذا خاف قوماً

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:51

7

دعاء بقاء النعمة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:30

8

ماذا يقول المسلم عند العطاس؟

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

3:06

9

ماذا يقول المسلم لمنع الحسد؟

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:40

10

دعاء السفر

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:27

11

دعاء الإستخارة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:09

12

دعاء الإستيقاظ من النوم

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

3:22

13

دعاء دخول الحمام

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

5:09

14

دعاء القيام إلى الصلاة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

7:16

15

دعاء ختم الصلاة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

4:03

16

دعاء الخروج من المسجد

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

6:55

17

دعاء قيام الليل

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

6:14

18

أذكار الصباح و المساء

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

4:02

19

دعاء الصباح و المساء

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:48

20

دعاء الحماية من أي ضرر أو سوء

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

5:55

1

أسماء الله الحسنى مع الدعاء

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

4:51

2

دعاء الإستغفار

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:40

3

دعاء قضاء الديّن

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

3:03

4

دعاء دفع الكرب عن النفس

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:54

5

دعاء تفريج الهموم

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

1:49

6

دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم إذا خاف قوماً

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:51

7

دعاء بقاء النعمة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:30

8

ماذا يقول المسلم عند العطاس؟

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

3:06

9

ماذا يقول المسلم لمنع الحسد؟

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:40

10

دعاء السفر

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:27

11

دعاء الإستخارة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:09

12

دعاء الإستيقاظ من النوم

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

3:22

13

دعاء دخول الحمام

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

5:09

14

دعاء القيام إلى الصلاة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

7:16

15

دعاء ختم الصلاة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

4:03

16

دعاء الخروج من المسجد

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

6:55

17

دعاء قيام الليل

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

6:14

18

أذكار الصباح و المساء

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

4:02

19

دعاء الصباح و المساء

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

2:48

20

دعاء الحماية من أي ضرر أو سوء

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

5:55

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