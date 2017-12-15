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Mustafa Ozkent
1
Hem Okudum Hem Yazdım
2
Mühür Gözlüm
3
Hış Hışı Hançer
4
Üsküdar'a Giderken
5
Uzun İnce Bir Yoldayım
6
Karadır Kaşların
7
Ali'yi Gördüm Ali'yi
8
Havada Bulut Yok
9
Allı Turnam
10
Çiğdem Der Ki
11
Elif
12
Çarşambayı Sel Aldı
Psychedelic Sampling
Mustafa Özkent Ve Orkestrası Gençlik İle El Ele
Dijital Piano
Dijital Gitar
Turkish Folk Guitar, Vol.7
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