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Альбом
Постер альбома Elif

Elif

Mustafa Ozkent

Ossi Müzik  •  1982

1

Hem Okudum Hem Yazdım

Mustafa Ozkent

2:22

2

Mühür Gözlüm

Mustafa Ozkent

2:11

3

Hış Hışı Hançer

Mustafa Ozkent

2:13

4

Üsküdar'a Giderken

Mustafa Ozkent

2:34

5

Uzun İnce Bir Yoldayım

Mustafa Ozkent

2:49

6

Karadır Kaşların

Mustafa Ozkent

2:40

7

Ali'yi Gördüm Ali'yi

Mustafa Ozkent

2:12

8

Havada Bulut Yok

Mustafa Ozkent

2:37

9

Allı Turnam

Mustafa Ozkent

2:19

10

Çiğdem Der Ki

Mustafa Ozkent

2:54

11

Elif

Mustafa Ozkent

3:09

12

Çarşambayı Sel Aldı

Mustafa Ozkent

2:32

1

Hem Okudum Hem Yazdım

Mustafa Ozkent

2:22

2

Mühür Gözlüm

Mustafa Ozkent

2:11

3

Hış Hışı Hançer

Mustafa Ozkent

2:13

4

Üsküdar'a Giderken

Mustafa Ozkent

2:34

5

Uzun İnce Bir Yoldayım

Mustafa Ozkent

2:49

6

Karadır Kaşların

Mustafa Ozkent

2:40

7

Ali'yi Gördüm Ali'yi

Mustafa Ozkent

2:12

8

Havada Bulut Yok

Mustafa Ozkent

2:37

9

Allı Turnam

Mustafa Ozkent

2:19

10

Çiğdem Der Ki

Mustafa Ozkent

2:54

11

Elif

Mustafa Ozkent

3:09

12

Çarşambayı Sel Aldı

Mustafa Ozkent

2:32

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