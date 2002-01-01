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Альбом
Постер альбома Baila Session In Sri Lanka, Vol. 3

Baila Session In Sri Lanka, Vol. 3

Various Artists

Torana Music Box  •  2002

1

De Silvala

Desmond De Silva

4:44

2

Vilasitha

Chandani Hettiarachchi

3:26

3

Siseeliya

Ronnie LeitchRajiv Sebastian

2:33

4

Aale Banda

Saman De Silva

2:57

5

Ma Diyambe

Sohan Weerasinghe

3:53

6

Palamuwa Senasei

Nalin Perera

3:40

7

Ha Ha Katharina

Luke Henriques

3:13

8

Pansala Palliya

Nihal Nelson

3:53

9

Dona Katharina

Sihashakthi

3:25

10

Ada Wesanthara

Saman De Silva

3:38

11

Mage Hadawatha Sanasawamin

Sohan Weerasinghe

4:12

12

Kollupitiya

Steve De Silva

2:55

13

Kandy Lamissee

Mariazelle Gunathilake

3:20

14

Mini Medley

A. E. Manoharan

7:37

1

De Silvala

Desmond De Silva

4:44

2

Vilasitha

Chandani Hettiarachchi

3:26

3

Siseeliya

Ronnie LeitchRajiv Sebastian

2:33

4

Aale Banda

Saman De Silva

2:57

5

Ma Diyambe

Sohan Weerasinghe

3:53

6

Palamuwa Senasei

Nalin Perera

3:40

7

Ha Ha Katharina

Luke Henriques

3:13

8

Pansala Palliya

Nihal Nelson

3:53

9

Dona Katharina

Sihashakthi

3:25

10

Ada Wesanthara

Saman De Silva

3:38

11

Mage Hadawatha Sanasawamin

Sohan Weerasinghe

4:12

12

Kollupitiya

Steve De Silva

2:55

13

Kandy Lamissee

Mariazelle Gunathilake

3:20

14

Mini Medley

A. E. Manoharan

7:37