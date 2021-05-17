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Альбом
Постер альбома Время Жечь Мосты

Время Жечь Мосты

Диктатура сердца

Диктатура Сердца  • Русский рок, Рок  • 2021

1

Время Жечь Мосты

Диктатура сердца

4:30

2

Шагает Нежить

Диктатура сердца

5:40

3

Пуля

Диктатура сердца

4:35

4

Неповиновение

Диктатура сердца

4:10

5

Военное Искусство

Диктатура сердца

4:22

6

Герои Злых Подвалов

Диктатура сердца

4:20

7

На Пороге

Диктатура сердца

6:21

8

До Дна

Диктатура сердца

4:31

9

Враг Народа

Диктатура сердца

5:46

10

Триггер

Диктатура сердца

6:53

11

Идущим По Извилистой Дороге (Bonus)

Диктатура сердца

5:39

12

Алкогольный Драйв (Bonus)

Диктатура сердца

4:31

13

Выруби Сук (Bonus)

Диктатура сердцаЕвгений Титов

4:28

1

Время Жечь Мосты

Диктатура сердца

4:30

2

Шагает Нежить

Диктатура сердца

5:40

3

Пуля

Диктатура сердца

4:35

4

Неповиновение

Диктатура сердца

4:10

5

Военное Искусство

Диктатура сердца

4:22

6

Герои Злых Подвалов

Диктатура сердца

4:20

7

На Пороге

Диктатура сердца

6:21

8

До Дна

Диктатура сердца

4:31

9

Враг Народа

Диктатура сердца

5:46

10

Триггер

Диктатура сердца

6:53

11

Идущим По Извилистой Дороге (Bonus)

Диктатура сердца

5:39

12

Алкогольный Драйв (Bonus)

Диктатура сердца

4:31

13

Выруби Сук (Bonus)

Диктатура сердцаЕвгений Титов

4:28

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