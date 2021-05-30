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Альбом
Постер альбома Back to back

Back to back

Эйзи

VisualCartel  •  2021

1

Огни проспекта (Intro)

Эйзи

1:27

2

Большой Игрок

Эйзи

2:30

3

Все равно (feat. MAYZEE)

ЭйзиMAYZEE

3:18

4

Rock Звезда

Эйзи

2:02

5

Свет Ночного Города

Эйзи

3:25

6

На улицах

Эйзи

1:47

7

Она со мной (feat. MAYZEE)

ЭйзиMAYZEE

3:14

8

Fucked up

Эйзи

2:17

9

Новый Мир

Эйзи

3:22

10

Мокрый асфальт

Эйзи

2:04

11

Наверное

Эйзи

2:10

12

Заключение

Эйзи

2:32

13

Республика (Outro)

Эйзи

1:05

1

Огни проспекта (Intro)

Эйзи

1:27

2

Большой Игрок

Эйзи

2:30

3

Все равно (feat. MAYZEE)

ЭйзиMAYZEE

3:18

4

Rock Звезда

Эйзи

2:02

5

Свет Ночного Города

Эйзи

3:25

6

На улицах

Эйзи

1:47

7

Она со мной (feat. MAYZEE)

ЭйзиMAYZEE

3:14

8

Fucked up

Эйзи

2:17

9

Новый Мир

Эйзи

3:22

10

Мокрый асфальт

Эйзи

2:04

11

Наверное

Эйзи

2:10

12

Заключение

Эйзи

2:32

13

Республика (Outro)

Эйзи

1:05

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