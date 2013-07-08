Neo Retro R&B

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Various Artists
1
You're My Baby
Alex JackeClarke StewartRaymond Alexander GironSidney Miller
2
You're Ready To Go
Clarke StewartGlynn ToliverSidney Miller
3
Want You To Want Me
Alex JackeRaymond Alexander GironSidney Miller
4
Give It To You
5
Going To The Top
Alex JackeClarke StewartPhillip StewartSidney Miller
6
Nobody
Alex JackeClarke StewartSidney Miller
7
Love Life
Clarke StewartRaymond Alexander GironSidney Miller
8
Acting Brand New
Alex JackeAndrew KimClarke StewartSidney Miller