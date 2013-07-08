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Альбом
Постер альбома Neo Retro R&B

Neo Retro R&B

Various Artists

UPM-US  • Электроника  • 2013

1

You're My Baby

Alex JackeClarke StewartRaymond Alexander GironSidney Miller

4:05

2

You're Ready To Go

Clarke StewartGlynn ToliverSidney Miller

3:38

3

Want You To Want Me

Alex JackeRaymond Alexander GironSidney Miller

3:38

4

Give It To You

Alex JackeClarke StewartRaymond Alexander GironSidney Miller

3:57

5

Going To The Top

Alex JackeClarke StewartPhillip StewartSidney Miller

3:27

6

Nobody

Alex JackeClarke StewartSidney Miller

3:47

7

Love Life

Clarke StewartRaymond Alexander GironSidney Miller

3:49

8

Acting Brand New

Alex JackeAndrew KimClarke StewartSidney Miller

2:55

1

You're My Baby

Alex JackeClarke StewartRaymond Alexander GironSidney Miller

4:05

2

You're Ready To Go

Clarke StewartGlynn ToliverSidney Miller

3:38

3

Want You To Want Me

Alex JackeRaymond Alexander GironSidney Miller

3:38

4

Give It To You

Alex JackeClarke StewartRaymond Alexander GironSidney Miller

3:57

5

Going To The Top

Alex JackeClarke StewartPhillip StewartSidney Miller

3:27

6

Nobody

Alex JackeClarke StewartSidney Miller

3:47

7

Love Life

Clarke StewartRaymond Alexander GironSidney Miller

3:49

8

Acting Brand New

Alex JackeAndrew KimClarke StewartSidney Miller

2:55