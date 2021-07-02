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Альбом
Постер альбома Hot & Spicy

Hot & Spicy

Adam

Adam's Projekt Label  • Электроника  • 2021

1

Latino Dinner for Two

Adam

4:15

2

Mojito on the Beach

Adam

4:36

3

Bridges

Adam

8:36

4

Tropical Feelings

Adam

4:28

5

Summer Night Party

Adam

4:26

6

Birds on the Shoreline

Adam

3:35

7

Let's Walk Together Through the Storm

Adam

4:02

8

Party on the Beach

Adam

4:18

9

Sombrero Samba

Adam

4:21

10

Rivers

Adam

4:27

11

Trees

Adam

3:21

12

Hot Summer Night

Adam

3:52

1

Latino Dinner for Two

Adam

4:15

2

Mojito on the Beach

Adam

4:36

3

Bridges

Adam

8:36

4

Tropical Feelings

Adam

4:28

5

Summer Night Party

Adam

4:26

6

Birds on the Shoreline

Adam

3:35

7

Let's Walk Together Through the Storm

Adam

4:02

8

Party on the Beach

Adam

4:18

9

Sombrero Samba

Adam

4:21

10

Rivers

Adam

4:27

11

Trees

Adam

3:21

12

Hot Summer Night

Adam

3:52

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