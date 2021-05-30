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Альбом
Постер альбома Обретены навеки музы

Обретены навеки музы

Последний Протуберанец

Multiza Distribution Audio  • Электроника  • 2021

1

Грохот Протуберанца

Последний Протуберанец

2:40

2

Страхи Предков

Последний Протуберанец

3:33

3

Вечная нирвана

Последний Протуберанец

3:30

4

Он гений

Последний Протуберанец

3:33

5

Главы и Консулы

Последний Протуберанец

4:04

6

Жизнь лишь игра

Последний Протуберанец

2:42

7

Лето 17-го

Последний Протуберанец

2:40

8

Переживи всех (На стихи И. Бродского)

Последний Протуберанец

7:07

9

Ищи

Последний Протуберанец

2:25

10

А. Д.

Последний Протуберанец

3:48

11

Звезды

Последний Протуберанец

3:13

12

Запомните меня

Последний Протуберанец

3:42

13

Любовь

Последний Протуберанец

3:45

1

Грохот Протуберанца

Последний Протуберанец

2:40

2

Страхи Предков

Последний Протуберанец

3:33

3

Вечная нирвана

Последний Протуберанец

3:30

4

Он гений

Последний Протуберанец

3:33

5

Главы и Консулы

Последний Протуберанец

4:04

6

Жизнь лишь игра

Последний Протуберанец

2:42

7

Лето 17-го

Последний Протуберанец

2:40

8

Переживи всех (На стихи И. Бродского)

Последний Протуберанец

7:07

9

Ищи

Последний Протуберанец

2:25

10

А. Д.

Последний Протуберанец

3:48

11

Звезды

Последний Протуберанец

3:13

12

Запомните меня

Последний Протуберанец

3:42

13

Любовь

Последний Протуберанец

3:45

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