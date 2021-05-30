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Последний Протуберанец
1
Грохот Протуберанца
2
Страхи Предков
3
Вечная нирвана
4
Он гений
5
Главы и Консулы
6
Жизнь лишь игра
7
Лето 17-го
8
Переживи всех (На стихи И. Бродского)
9
Ищи
10
А. Д.
11
Звезды
12
Запомните меня
13
Любовь
Одиночество
Бродский рок-звезда
Обретены навеки музы
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