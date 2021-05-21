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Романтическая Джазовая Музыка
1
Воскресный кофейный винтажный джаз
2
Утренний Дикси джаз
3
Ретро коктейль для двоих
4
Как в старые добрые времена
5
Субботнее веселье
6
Весенний вальс
7
Качающее настроение
8
Июльская любовь
9
Нежный свадебный вальс
10
Соло вальс под звездами
11
Гриль вечеринка в парке
12
Винтажный пикник
13
Виниловые баллады
14
Ретро вечеринка под открытым небом
15
Ванильный Дикси
Джазовый кофе-брейк: Мягкие песни Лаунж-кафе с фортепиано, расслабляющая джазовая музыка
Бесконечное воскресенье: Ленивый джаз для расслабления
Джазовое фортепиано для сна: расслабляющая и спокойная музыка, Детские колыбельные на фортепиано, гипноз для глубокого сна
Кафе Фортепианная музыка
Чувственный соул-джаз для влюбленных (Расслабляющий вечер и свидание с готовкой)
Будущий танцор
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