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Альбом
Постер альбома Current Affairs - Factual Strings

Current Affairs - Factual Strings

Stefan Rodescu, Yannick Kalfayan

Kosinus  • Инструментальная  • 2019

1

Assured

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:26

2

Experts

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:45

3

Financial Press

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:24

4

Graduation Gate

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:29

5

Hold The Power

Stefan RodescuYannick Kalfayan

2:00

6

Investments

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:37

7

Benchmark

Stefan RodescuYannick Kalfayan

2:16

8

Justice

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:13

9

Keep In Mind

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:31

10

Leaks

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:45

11

Concerned People

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:37

12

Media Topics

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:37

13

Official

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:43

14

Directive

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:36

15

Political Pitch

Stefan RodescuYannick Kalfayan

2:08

1

Assured

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:26

2

Experts

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:45

3

Financial Press

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:24

4

Graduation Gate

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:29

5

Hold The Power

Stefan RodescuYannick Kalfayan

2:00

6

Investments

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:37

7

Benchmark

Stefan RodescuYannick Kalfayan

2:16

8

Justice

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:13

9

Keep In Mind

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:31

10

Leaks

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:45

11

Concerned People

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:37

12

Media Topics

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:37

13

Official

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:43

14

Directive

Stefan RodescuYannick Kalfayan

1:36

15

Political Pitch

Stefan RodescuYannick Kalfayan

2:08

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Hopeful Piano And Strings

Hopeful Piano And Strings

Постер альбома Emotional Piano and Strings 2

Emotional Piano and Strings 2

Постер альбома Family Comedy Animation

Family Comedy Animation

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Постер альбома Emotional Movies

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Постер альбома Inspirational Piano And Strings

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