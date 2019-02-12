Current Affairs - Factual Strings

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Stefan Rodescu, Yannick Kalfayan
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Assured
Stefan RodescuYannick Kalfayan
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Experts
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Financial Press
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Graduation Gate
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Hold The Power
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Investments
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Benchmark
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Justice
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Keep In Mind
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Leaks
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Concerned People
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Media Topics
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Official
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Directive
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