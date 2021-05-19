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Альбом
Постер альбома Джэгум

Джэгум

Марианна Барагунова

Kavkaz Music по лицензии ZvukM  • Музыка мира  • 2021

1

Джэгум

Марианна Барагунова

2:56

2

Псысэ дахэ

Марианна Барагунова

3:36

3

Акъужь къабзэ

Марианна Барагунова

3:10

4

Къафэ

Марианна Барагунова

3:35

5

Тэрч

Марианна Барагунова

3:58

6

Уэрэ сэрэ

Марианна Барагунова

3:31

7

Насыпитl

Марианна Барагунова

3:44

8

Си щауэ

Марианна Барагунова

3:19

9

Жаlэр

Марианна Барагунова

2:53

10

Къэгъэзэж

Марианна Барагунова

3:05

11

Уэ ухэт

Марианна БарагуноваАлександр Новиков

3:50

12

Уэ уинитl

Марианна БарагуноваФеликс Царикати

4:05

1

Джэгум

Марианна Барагунова

2:56

2

Псысэ дахэ

Марианна Барагунова

3:36

3

Акъужь къабзэ

Марианна Барагунова

3:10

4

Къафэ

Марианна Барагунова

3:35

5

Тэрч

Марианна Барагунова

3:58

6

Уэрэ сэрэ

Марианна Барагунова

3:31

7

Насыпитl

Марианна Барагунова

3:44

8

Си щауэ

Марианна Барагунова

3:19

9

Жаlэр

Марианна Барагунова

2:53

10

Къэгъэзэж

Марианна Барагунова

3:05

11

Уэ ухэт

Марианна БарагуноваАлександр Новиков

3:50

12

Уэ уинитl

Марианна БарагуноваФеликс Царикати

4:05

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