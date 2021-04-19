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Альбом
Постер альбома Гупшыс

Гупшыс

Римма Тлецери

Kavkaz Music по лицензии ZvukM  • Музыка мира  • 2021

1

Сигукьэкlыжьхэр

Римма Тлецери

4:43

2

Сикъэгъагъэ нэф

Римма Тлецери

4:51

3

Сыожэ сикlасэр

Римма Тлецери

2:59

4

Сишlулъэгъу

Римма Тлецери

4:25

5

Гум инэфылъ

Римма Тлецери

3:38

6

Оры

Римма Тлецери

3:37

7

Сигукlае

Римма Тлецери

4:20

8

Синэшlуцlэ дах

Римма Тлецери

2:40

9

Сызэхэшlыкl

Римма Тлецери

3:19

10

Сигъашlэ егупшыс

Римма Тлецери

3:02

11

Апэрэ шlулъэгъу

Римма Тлецери

2:42

12

Бжыхьэм ипкlашъ

Римма Тлецери

3:42

13

Гупшыс

Римма Тлецери

3:57

1

Сигукьэкlыжьхэр

Римма Тлецери

4:43

2

Сикъэгъагъэ нэф

Римма Тлецери

4:51

3

Сыожэ сикlасэр

Римма Тлецери

2:59

4

Сишlулъэгъу

Римма Тлецери

4:25

5

Гум инэфылъ

Римма Тлецери

3:38

6

Оры

Римма Тлецери

3:37

7

Сигукlае

Римма Тлецери

4:20

8

Синэшlуцlэ дах

Римма Тлецери

2:40

9

Сызэхэшlыкl

Римма Тлецери

3:19

10

Сигъашlэ егупшыс

Римма Тлецери

3:02

11

Апэрэ шlулъэгъу

Римма Тлецери

2:42

12

Бжыхьэм ипкlашъ

Римма Тлецери

3:42

13

Гупшыс

Римма Тлецери

3:57

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