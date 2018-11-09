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Альбом
Постер альбома Come Spy with Me

Come Spy with Me

Palmyra Delran, Palmyra Delran And The Doppel Gang

Wicked Cool Records  • Рок  • 2018

1

Come Spy with Me

Palmyra DelranLittle StevenDeborah HarryJohn Carlucci

3:56

2

Happy Birthday Middle Child

Palmyra DelranDeborah Harry

3:33

3

Tape a Nickel to the Tonearm

Palmyra DelranBen VaughnPeter ZarembaMike Edison

2:28

4

I'm Satisfied

Palmyra DelranGenya Ravan

2:32

5

(If You'd Like to Make a Call) Please Hang Up

Palmyra DelranPaul Collins

2:32

6

Walk Away

Palmyra DelranKim ShattuckMatt Clarke

2:24

7

I Thought You Said That You Were Gonna Kill Yourself

Palmyra Delran

2:46

8

Chica Ye Ye

Palmyra DelranRachelle Garniez

2:46

9

Tragedy Ann

Palmyra DelranBetsy Todd

3:18

10

Shortest Longest Story

Palmyra DelranCáit O'RiordanEddie Muñoz

3:04

11

Ballad of Madface and the Baby

Palmyra DelranHandsome Dick ManitobaCharlie Nieland

3:23

12

Song Of Love

Palmyra Delran

2:38

1

Come Spy with Me

Palmyra DelranLittle StevenDeborah HarryJohn Carlucci

3:56

2

Happy Birthday Middle Child

Palmyra DelranDeborah Harry

3:33

3

Tape a Nickel to the Tonearm

Palmyra DelranBen VaughnPeter ZarembaMike Edison

2:28

4

I'm Satisfied

Palmyra DelranGenya Ravan

2:32

5

(If You'd Like to Make a Call) Please Hang Up

Palmyra DelranPaul Collins

2:32

6

Walk Away

Palmyra DelranKim ShattuckMatt Clarke

2:24

7

I Thought You Said That You Were Gonna Kill Yourself

Palmyra Delran

2:46

8

Chica Ye Ye

Palmyra DelranRachelle Garniez

2:46

9

Tragedy Ann

Palmyra DelranBetsy Todd

3:18

10

Shortest Longest Story

Palmyra DelranCáit O'RiordanEddie Muñoz

3:04

11

Ballad of Madface and the Baby

Palmyra DelranHandsome Dick ManitobaCharlie Nieland

3:23

12

Song Of Love

Palmyra Delran

2:38

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