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Palmyra Delran, Palmyra Delran And The Doppel Gang
1
Come Spy with Me
Palmyra DelranLittle StevenDeborah HarryJohn Carlucci
2
Happy Birthday Middle Child
Palmyra DelranDeborah Harry
3
Tape a Nickel to the Tonearm
Palmyra DelranBen VaughnPeter ZarembaMike Edison
4
I'm Satisfied
Palmyra DelranGenya Ravan
5
(If You'd Like to Make a Call) Please Hang Up
Palmyra DelranPaul Collins
6
Walk Away
Palmyra DelranKim ShattuckMatt Clarke
7
I Thought You Said That You Were Gonna Kill Yourself
Palmyra Delran
8
Chica Ye Ye
Palmyra DelranRachelle Garniez
9
Tragedy Ann
Palmyra DelranBetsy Todd
10
Shortest Longest Story
Palmyra DelranCáit O'RiordanEddie Muñoz
11
Ballad of Madface and the Baby
Palmyra DelranHandsome Dick ManitobaCharlie Nieland
12
Song Of Love
After Dark
Nothing Left
Lucky in Love
Digital Ringtone
Pan Flute Ringtone
Jungle Dream Ringtone
Serenity Ringtone
I'll Call You
Space Ringtone
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