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Альбом
Постер альбома Були деньки

Були деньки

Воплі Відоплясова

2016 Kraina Mriy  • Русский рок, Рок  • 2006

1

Пісенька

 🅴

Воплі Відоплясова

3:28

2

А-ба-бап

Воплі Відоплясова

2:12

3

Пісня

Воплі Відоплясова

3:01

4

А чи то

Воплі Відоплясова

2:24

5

Були деньки

Воплі Відоплясова

3:13

6

Заднє око

Воплі Відоплясова

2:01

7

Колискова

Воплі Відоплясова

4:07

8

Політрок

Воплі Відоплясова

2:15

9

Червоні коні

Воплі Відоплясова

2:23

10

Гей, налягай

Воплі Відоплясова

2:14

11

Дитинство

Воплі Відоплясова

3:43

12

Катерина

Воплі Відоплясова

3:11

1

Пісенька

 🅴

Воплі Відоплясова

3:28

2

А-ба-бап

Воплі Відоплясова

2:12

3

Пісня

Воплі Відоплясова

3:01

4

А чи то

Воплі Відоплясова

2:24

5

Були деньки

Воплі Відоплясова

3:13

6

Заднє око

Воплі Відоплясова

2:01

7

Колискова

Воплі Відоплясова

4:07

8

Політрок

Воплі Відоплясова

2:15

9

Червоні коні

Воплі Відоплясова

2:23

10

Гей, налягай

Воплі Відоплясова

2:14

11

Дитинство

Воплі Відоплясова

3:43

12

Катерина

Воплі Відоплясова

3:11

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