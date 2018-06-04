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Альбом
Постер альбома Этажность 2015-2017

Этажность 2015-2017

этажность

этажность  • Электроника  • 2018

1

Мёртвого Крика

 🅴

этажность

2:22

2

Под Одним Небом

этажность

3:02

3

Жить Для Других

 🅴

этажность

2:50

4

Тяжело, Но Не Смерть

этажность

3:29

5

Минутная Слабость

этажность

3:37

6

Думал, Но Не Сказал

этажность

3:18

7

Колея

этажность

3:44

8

Набраться Духу

этажность

2:33

9

Гори Всё Огнём

этажность

4:13

10

Дороги, По Которым Ты Уходил

 🅴

этажность

3:45

11

Чёрный День Свободы

этажность

4:24

12

Так Страшно Слышать, Как Кто-То Молчит

этажность

3:15

13

Я Устал В Пути

этажность

2:20

14

Манекен

этажность

2:47

15

Вдохновился И Сдох

этажность

3:51

1

Мёртвого Крика

 🅴

этажность

2:22

2

Под Одним Небом

этажность

3:02

3

Жить Для Других

 🅴

этажность

2:50

4

Тяжело, Но Не Смерть

этажность

3:29

5

Минутная Слабость

этажность

3:37

6

Думал, Но Не Сказал

этажность

3:18

7

Колея

этажность

3:44

8

Набраться Духу

этажность

2:33

9

Гори Всё Огнём

этажность

4:13

10

Дороги, По Которым Ты Уходил

 🅴

этажность

3:45

11

Чёрный День Свободы

этажность

4:24

12

Так Страшно Слышать, Как Кто-То Молчит

этажность

3:15

13

Я Устал В Пути

этажность

2:20

14

Манекен

этажность

2:47

15

Вдохновился И Сдох

этажность

3:51

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