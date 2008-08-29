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Вис Виталис, Сердце
1
Нет ничего лучше плохой погоды
СердцеВис Виталис
2
Засыпать при дожде (Москва 15)
3
Самый дождливый день
4
Беги, кролик, беги
5
Персональный Курт Кобейн
6
Фольксваген Жук (Берлин 38)
7
Летим (Париж 75)
8
Самая долгая дорога лето
9
Янтари
10
Тихий мальчик
Концерт в Фаланстере 29.08.2008
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