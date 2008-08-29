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Альбом
Постер альбома Нет ничего лучше плохой погоды

Нет ничего лучше плохой погоды

Вис Виталис, Сердце

Сердце, Вис Виталис  • Русский поп, Поп-музыка  • 2016

1

Нет ничего лучше плохой погоды

СердцеВис Виталис

3:27

2

Засыпать при дожде (Москва 15)

СердцеВис Виталис

3:05

3

Самый дождливый день

СердцеВис Виталис

3:09

4

Беги, кролик, беги

СердцеВис Виталис

2:32

5

Персональный Курт Кобейн

СердцеВис Виталис

5:33

6

Фольксваген Жук (Берлин 38)

СердцеВис Виталис

4:07

7

Летим (Париж 75)

СердцеВис Виталис

4:23

8

Самая долгая дорога лето

СердцеВис Виталис

3:54

9

Янтари

СердцеВис Виталис

4:04

10

Тихий мальчик

СердцеВис Виталис

3:00

1

Нет ничего лучше плохой погоды

СердцеВис Виталис

3:27

2

Засыпать при дожде (Москва 15)

СердцеВис Виталис

3:05

3

Самый дождливый день

СердцеВис Виталис

3:09

4

Беги, кролик, беги

СердцеВис Виталис

2:32

5

Персональный Курт Кобейн

СердцеВис Виталис

5:33

6

Фольксваген Жук (Берлин 38)

СердцеВис Виталис

4:07

7

Летим (Париж 75)

СердцеВис Виталис

4:23

8

Самая долгая дорога лето

СердцеВис Виталис

3:54

9

Янтари

СердцеВис Виталис

4:04

10

Тихий мальчик

СердцеВис Виталис

3:00

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