Лирические песни: Огней так много золотых…

Слушатели
На основе совпадения вкусов
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Various Artists
1
И кто его знает
Хор им. Пятницкого
2
Огней так много золотых...
Екатерина СемёнкинаАнтонина Фролова
3
В нашем городе дождь
Майя Кристалинская
4
Вот кто-то с горочки спустился...
Валентина Толкунова
5
Если б гармошка умела
Леонид Харитонов
6
Старый клён
7
Когда разлюбишь ты
Марк Бернес
8
От людей на деревне...
Вячеслав Тихонов
9
А где мне взять такую песню?
Ольга Воронец
10
Если вам ночью не спится
11
Каким ты был
Марина Ладынина
12
На побывку едет молодой моряк
Людмила Зыкина
13
Не за теми дальними морями
Марина ЛадынинаСергей Лукьянов
14
Одинокая бродит гармонь
Георгий Абрамов
15
Ты живёшь в другом городе
Гелена Великанова
16
Казачья притча (Ой, то не вечер...)
Жанна Бичевская
17
Тонкая рябина
18
Почему, отчего
Владимир Трошин
19
Может быть
20
Три года ты мне снилась
21
Под окном черёмуха колышется
22
Клён ты мой опавший
23
Расцвела у окошка
24
Сормовская лирическая
Георг Отс
25
Стою на полустаночке
Нина Сазонова
26
То не ветер ветку клонит
Иван Козловский
27
Виновата ли я
28
Ты сама догадайся по голосу
Николай Рыбников
29
Ромашки спрятались
30
Ой цветёт калина
Мария Максакова
31
Подмосковный городок
Утомлённое солнце
Песни нашей Родины. Выпуск 6
Поёт Валерий Ободзинский
Великие исполнители России XX века: Майя Кристалинская
Нежность
Травы, травы (Имена на все времена)
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