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Альбом
Постер альбома Лирические песни: Огней так много золотых…

Лирические песни: Огней так много золотых…

Various Artists

℗ 2016 Moroz Records  • Русский поп, Поп-музыка  • 2016

1

И кто его знает

Хор им. Пятницкого

3:30

2

Огней так много золотых...

Екатерина СемёнкинаАнтонина Фролова

2:45

3

В нашем городе дождь

Майя Кристалинская

4:14

4

Вот кто-то с горочки спустился...

Валентина Толкунова

3:27

5

Если б гармошка умела

Леонид Харитонов

2:24

6

Старый клён

Майя Кристалинская

3:22

7

Когда разлюбишь ты

Марк Бернес

3:16

8

От людей на деревне...

Вячеслав Тихонов

2:02

9

А где мне взять такую песню?

Ольга Воронец

3:45

10

Если вам ночью не спится

Майя Кристалинская

3:35

11

Каким ты был

Марина Ладынина

2:58

12

На побывку едет молодой моряк

Людмила Зыкина

3:02

13

Не за теми дальними морями

Марина ЛадынинаСергей Лукьянов

4:28

14

Одинокая бродит гармонь

Георгий Абрамов

3:07

15

Ты живёшь в другом городе

Гелена Великанова

1:43

16

Казачья притча (Ой, то не вечер...)

Жанна Бичевская

2:50

17

Тонкая рябина

Людмила Зыкина

4:42

18

Почему, отчего

Владимир Трошин

2:24

19

Может быть

Гелена Великанова

1:39

20

Три года ты мне снилась

Марк Бернес

3:07

21

Под окном черёмуха колышется

Ольга Воронец

4:13

22

Клён ты мой опавший

Гелена Великанова

4:34

23

Расцвела у окошка

Ольга Воронец

3:42

24

Сормовская лирическая

Георг Отс

3:17

25

Стою на полустаночке

Нина Сазонова

2:55

26

То не ветер ветку клонит

Иван Козловский

5:10

27

Виновата ли я

Жанна Бичевская

3:09

28

Ты сама догадайся по голосу

Николай Рыбников

2:39

29

Ромашки спрятались

Ольга Воронец

3:12

30

Ой цветёт калина

Мария Максакова

4:39

31

Подмосковный городок

Майя Кристалинская

2:14

1

И кто его знает

Хор им. Пятницкого

3:30

2

Огней так много золотых...

Екатерина СемёнкинаАнтонина Фролова

2:45

3

В нашем городе дождь

Майя Кристалинская

4:14

4

Вот кто-то с горочки спустился...

Валентина Толкунова

3:27

5

Если б гармошка умела

Леонид Харитонов

2:24

6

Старый клён

Майя Кристалинская

3:22

7

Когда разлюбишь ты

Марк Бернес

3:16

8

От людей на деревне...

Вячеслав Тихонов

2:02

9

А где мне взять такую песню?

Ольга Воронец

3:45

10

Если вам ночью не спится

Майя Кристалинская

3:35

11

Каким ты был

Марина Ладынина

2:58

12

На побывку едет молодой моряк

Людмила Зыкина

3:02

13

Не за теми дальними морями

Марина ЛадынинаСергей Лукьянов

4:28

14

Одинокая бродит гармонь

Георгий Абрамов

3:07

15

Ты живёшь в другом городе

Гелена Великанова

1:43

16

Казачья притча (Ой, то не вечер...)

Жанна Бичевская

2:50

17

Тонкая рябина

Людмила Зыкина

4:42

18

Почему, отчего

Владимир Трошин

2:24

19

Может быть

Гелена Великанова

1:39

20

Три года ты мне снилась

Марк Бернес

3:07

21

Под окном черёмуха колышется

Ольга Воронец

4:13

22

Клён ты мой опавший

Гелена Великанова

4:34

23

Расцвела у окошка

Ольга Воронец

3:42

24

Сормовская лирическая

Георг Отс

3:17

25

Стою на полустаночке

Нина Сазонова

2:55

26

То не ветер ветку клонит

Иван Козловский

5:10

27

Виновата ли я

Жанна Бичевская

3:09

28

Ты сама догадайся по голосу

Николай Рыбников

2:39

29

Ромашки спрятались

Ольга Воронец

3:12

30

Ой цветёт калина

Мария Максакова

4:39

31

Подмосковный городок

Майя Кристалинская

2:14

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