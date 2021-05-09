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Альбом
Постер альбома Бамбарбия Кергуду

Бамбарбия Кергуду

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

Balt-Music Jsc. (fka BOMBA-PITER)  • Музыка мира  • 2021

1

Отрада

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

1:50

2

Арцах

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

2:54

3

Горемычные частушки

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

3:25

4

Дневник Тани Савичевой

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

4:01

5

Бамбарбия Кергуду

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

5:07

6

Конь

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

3:11

7

От зари до зари

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

3:15

8

Потолок ледяной

 🅴

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

2:25

9

Русская метелица

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

2:17

10

Разговор со счастьем

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

2:47

1

Отрада

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

1:50

2

Арцах

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

2:54

3

Горемычные частушки

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

3:25

4

Дневник Тани Савичевой

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

4:01

5

Бамбарбия Кергуду

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

5:07

6

Конь

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

3:11

7

От зари до зари

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

3:15

8

Потолок ледяной

 🅴

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

2:25

9

Русская метелица

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

2:17

10

Разговор со счастьем

Ансамбль ''Новгородская Мозаика''

2:47

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