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Альбом
Постер альбома Ulvi Cemal Erkin (Türk Bestecileri Serisi, Vol. 6)

Ulvi Cemal Erkin (Türk Bestecileri Serisi, Vol. 6)

Atilla Gündoğdu, Fazıl Say

ACM Production  • Классическая музыка  • 2021

1

Duyuşlar: I. Oyun (Allegro Vivo)

Fazıl Say

1:48

2

Duyuşlar: II. Küçük Çoban (Andante)

Fazıl Say

1:25

3

Duyuşlar: III. Dere (Allegro Vivo)

Fazıl Say

0:34

4

Duyuşlar: IV. Kağnı (Allegro Vivo)

Fazıl Say

1:36

5

Duyuşlar: V. Oyun (Allegro Vivo)

Fazıl Say

1:12

6

Duyuşlar: VI. Marş (Tempo di Marcia)

Fazıl Say

0:34

7

Duyuşlar: VII. Şaka (Vivace)

Fazıl Say

0:56

8

Duyuşlar: VIII. Uçuşlar (Agitato)

Fazıl Say

0:52

9

Duyuşlar: IX. Oyun (Allegro)

Fazıl Say

1:53

10

Duyuşlar: X. Ağlama yar ağlama (Lento)

Fazıl Say

2:07

11

Duyuşlar: XI. Zeybek Havası (Allegro Moderato)

Fazıl Say

2:10

12

Çamdan Sakız Akıyor

Fazıl SayAtilla Gündoğdu

2:02

13

Beş Damla: I. Animato

Fazıl Say

1:20

14

Beş Damla: II. Lento

Fazıl Say

2:07

15

Beş Damla: III. Tranquillo

Fazıl Say

1:25

16

Beş Damla: IV. Energico

Fazıl Say

1:27

17

Beş Damla: V. Moderato

Fazıl Say

3:01

18

Divan: Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş

Fazıl SayAtilla Gündoğdu

2:15

19

6 Prelüd: I. Lento, misterioso

Fazıl Say

3:29

20

6 Prelüd: II. Allegro

Fazıl Say

1:32

21

6 Prelüd: III. Lorgetto

Fazıl Say

3:40

22

6 Prelüd: IV. Allegro moderato

Fazıl Say

1:25

23

6 Prelüd: V. Allegro

Fazıl Say

2:55

24

6 Prelüd : VI. Allegro Vivo

Fazıl Say

2:32

1

Duyuşlar: I. Oyun (Allegro Vivo)

Fazıl Say

1:48

2

Duyuşlar: II. Küçük Çoban (Andante)

Fazıl Say

1:25

3

Duyuşlar: III. Dere (Allegro Vivo)

Fazıl Say

0:34

4

Duyuşlar: IV. Kağnı (Allegro Vivo)

Fazıl Say

1:36

5

Duyuşlar: V. Oyun (Allegro Vivo)

Fazıl Say

1:12

6

Duyuşlar: VI. Marş (Tempo di Marcia)

Fazıl Say

0:34

7

Duyuşlar: VII. Şaka (Vivace)

Fazıl Say

0:56

8

Duyuşlar: VIII. Uçuşlar (Agitato)

Fazıl Say

0:52

9

Duyuşlar: IX. Oyun (Allegro)

Fazıl Say

1:53

10

Duyuşlar: X. Ağlama yar ağlama (Lento)

Fazıl Say

2:07

11

Duyuşlar: XI. Zeybek Havası (Allegro Moderato)

Fazıl Say

2:10

12

Çamdan Sakız Akıyor

Fazıl SayAtilla Gündoğdu

2:02

13

Beş Damla: I. Animato

Fazıl Say

1:20

14

Beş Damla: II. Lento

Fazıl Say

2:07

15

Beş Damla: III. Tranquillo

Fazıl Say

1:25

16

Beş Damla: IV. Energico

Fazıl Say

1:27

17

Beş Damla: V. Moderato

Fazıl Say

3:01

18

Divan: Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş

Fazıl SayAtilla Gündoğdu

2:15

19

6 Prelüd: I. Lento, misterioso

Fazıl Say

3:29

20

6 Prelüd: II. Allegro

Fazıl Say

1:32

21

6 Prelüd: III. Lorgetto

Fazıl Say

3:40

22

6 Prelüd: IV. Allegro moderato

Fazıl Say

1:25

23

6 Prelüd: V. Allegro

Fazıl Say

2:55

24

6 Prelüd : VI. Allegro Vivo

Fazıl Say

2:32

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