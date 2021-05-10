Ulvi Cemal Erkin (Türk Bestecileri Serisi, Vol. 6)

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Atilla Gündoğdu, Fazıl Say
1
Duyuşlar: I. Oyun (Allegro Vivo)
Fazıl Say
2
Duyuşlar: II. Küçük Çoban (Andante)
3
Duyuşlar: III. Dere (Allegro Vivo)
4
Duyuşlar: IV. Kağnı (Allegro Vivo)
5
Duyuşlar: V. Oyun (Allegro Vivo)
6
Duyuşlar: VI. Marş (Tempo di Marcia)
7
Duyuşlar: VII. Şaka (Vivace)
8
Duyuşlar: VIII. Uçuşlar (Agitato)
9
Duyuşlar: IX. Oyun (Allegro)
10
Duyuşlar: X. Ağlama yar ağlama (Lento)
11
Duyuşlar: XI. Zeybek Havası (Allegro Moderato)
12
Çamdan Sakız Akıyor
Fazıl SayAtilla Gündoğdu
13
Beş Damla: I. Animato
14
Beş Damla: II. Lento
15
Beş Damla: III. Tranquillo
16
Beş Damla: IV. Energico
17
Beş Damla: V. Moderato
18
Divan: Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş
19
6 Prelüd: I. Lento, misterioso
20
6 Prelüd: II. Allegro
21
6 Prelüd: III. Lorgetto
22
6 Prelüd: IV. Allegro moderato
23
6 Prelüd: V. Allegro
24
6 Prelüd : VI. Allegro Vivo
Turgay Erdener (Türk Bestecileri Serisi, Vol. 8)
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