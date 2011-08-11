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Альбом
Постер альбома Любовь – красивая игра

Любовь – красивая игра

Сергей Ершов

2021 Creative Media  • Русский шансон  • 2011

1

За перекрёстком

Сергей Ершов

3:41

2

Керамзитовый снег

Сергей Ершов

3:11

3

Два бокала

Сергей Ершов

4:21

4

Ты такая одна

Сергей Ершов

3:59

5

Желаю вам

Сергей Ершов

3:48

6

Ты одинока

Сергей Ершов

4:31

7

С днём рождения

Сергей Ершов

3:49

8

Гитара

Сергей Ершов

3:57

9

Нам было хорошо

Сергей Ершов

2:47

10

Новогодняя ночь

Сергей Ершов

3:40

11

Звонок из прошлого

Сергей Ершов

3:24

12

Любовь – красивая игра

Сергей Ершов

3:51

1

За перекрёстком

Сергей Ершов

3:41

2

Керамзитовый снег

Сергей Ершов

3:11

3

Два бокала

Сергей Ершов

4:21

4

Ты такая одна

Сергей Ершов

3:59

5

Желаю вам

Сергей Ершов

3:48

6

Ты одинока

Сергей Ершов

4:31

7

С днём рождения

Сергей Ершов

3:49

8

Гитара

Сергей Ершов

3:57

9

Нам было хорошо

Сергей Ершов

2:47

10

Новогодняя ночь

Сергей Ершов

3:40

11

Звонок из прошлого

Сергей Ершов

3:24

12

Любовь – красивая игра

Сергей Ершов

3:51

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