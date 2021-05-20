Этим вечером и другим

Слушатели
На основе совпадения вкусов
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vecher
1
Мне стоило больших усилий выбраться из дома. По пути я забыл дорогу назад.
2
Что-то дрожит под боком. Я помню, как мы срывали голоса.
3
От велосипедистов позади нервный тик опять. Мало кто помнит, но здесь раньше был клуб.
4
Даже на ходу приходится стоять. В ожидании того, как меня пнут.
5
Я вспомнил почему вышел из дома. Это отличная причина вернуться обратно.
Современные реалии
Теория большого взрыва
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4tipa
Подземка
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Genesis
Jackpot (The Jackpot Playlist Anthem)
Со вкусом сгущёнки