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Альбом
Постер альбома Этим вечером и другим

Этим вечером и другим

vecher

2021 НИША  • Электроника  • 2021

1

Мне стоило больших усилий выбраться из дома. По пути я забыл дорогу назад.

vecher

3:35

2

Что-то дрожит под боком. Я помню, как мы срывали голоса.

vecher

4:04

3

От велосипедистов позади нервный тик опять. Мало кто помнит, но здесь раньше был клуб.

vecher

4:00

4

Даже на ходу приходится стоять. В ожидании того, как меня пнут.

vecher

3:21

5

Я вспомнил почему вышел из дома. Это отличная причина вернуться обратно.

vecher

3:26

1

Мне стоило больших усилий выбраться из дома. По пути я забыл дорогу назад.

vecher

3:35

2

Что-то дрожит под боком. Я помню, как мы срывали голоса.

vecher

4:04

3

От велосипедистов позади нервный тик опять. Мало кто помнит, но здесь раньше был клуб.

vecher

4:00

4

Даже на ходу приходится стоять. В ожидании того, как меня пнут.

vecher

3:21

5

Я вспомнил почему вышел из дома. Это отличная причина вернуться обратно.

vecher

3:26

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