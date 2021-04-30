День Победы. Песни из советских фильмов

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Various Artists
1
10 наш десантный батальон (Из кинофильма "Белорусский вокзал")
Нина Ургант
2
От героев былых времён (Из кинофильма "Офицеры")
Владимир Златоустовский
3
Первым делом самолёты (Из кинофильма "Небесный тихоход")
Николай КрючковВасилий Меркурьев
4
Тёмная ночь (Из кинофильма "Два бойца")
Марк Бернес
5
Прощальная комсомольская (Из кинофильма "Офицеры")
Леонид Утёсов
6
На безымянной высоте (Из кинофильма "Тишина")
Юрий Гуляев
7
Русское поле (Из кинофильма "Неуловимые мстители")
Владимир Ивашов
8
Тишина за Рогожской заставою (Из кинофильма "Дом, в котором я живу")
Николай Рыбников
9
Туман (Из кинофильма "Хроника пикирующего бомбардировщика")
Эдуард Хиль
10
А годы летят (Из кинофильма "Добровольцы")
Валентина Левко
11
Махнём не глядя (Из кинофильма "Щит и меч")
Павел Кравецкий
12
Ходят кони (Из кинофильма "Бумбараш")
Валерий Золотухин
13
За фабричной заставой (Из кинофильма "Они были первыми")
Владимир Трошин
14
С чего начинается Родина (Из кинофильма "Щит и меч")
15
Встреча с женой (Из кинофильма "17 мгновений весны")
Микаэл Таривердиев
16
Три танкиста (Из кинофильма "Трактористы")
Николай Крючков
17
Ах, эти тучи в голубом (Из кинофильма "Московская сага")
Ирина Шведова
18
Давным-давно была война (Из кинофильма "Командир счастливой щуки")
Юрий Пузырёв
19
На поле танки грохотали (Из кинофильма "На войне, как на войне")
Олег Борисов
20
Пора в путь дорогу
Олег Разумовский
Пусть песни расскажут, какими мы были
Великие исполнители России XX века: Марк Бернес
Патриотические песни
Воспоминание
Комсомольская юность моя
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