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Альбом
Постер альбома День Победы. Песни из советских фильмов

День Победы. Песни из советских фильмов

Various Artists

2021 Creative Media  • Русский поп, Поп-музыка  • 2021

1

10 наш десантный батальон (Из кинофильма "Белорусский вокзал")

Нина Ургант

3:53

2

От героев былых времён (Из кинофильма "Офицеры")

Владимир Златоустовский

2:45

3

Первым делом самолёты (Из кинофильма "Небесный тихоход")

Николай КрючковВасилий Меркурьев

2:14

4

Тёмная ночь (Из кинофильма "Два бойца")

Марк Бернес

3:23

5

Прощальная комсомольская (Из кинофильма "Офицеры")

Леонид Утёсов

2:47

6

На безымянной высоте (Из кинофильма "Тишина")

Юрий Гуляев

4:33

7

Русское поле (Из кинофильма "Неуловимые мстители")

Владимир Ивашов

1:58

8

Тишина за Рогожской заставою (Из кинофильма "Дом, в котором я живу")

Николай Рыбников

2:52

9

Туман (Из кинофильма "Хроника пикирующего бомбардировщика")

Эдуард Хиль

2:20

10

А годы летят (Из кинофильма "Добровольцы")

Валентина Левко

3:11

11

Махнём не глядя (Из кинофильма "Щит и меч")

Павел Кравецкий

2:44

12

Ходят кони (Из кинофильма "Бумбараш")

Валерий Золотухин

2:27

13

За фабричной заставой (Из кинофильма "Они были первыми")

Владимир Трошин

2:52

14

С чего начинается Родина (Из кинофильма "Щит и меч")

Марк Бернес

2:30

15

Встреча с женой (Из кинофильма "17 мгновений весны")

Микаэл Таривердиев

4:18

16

Три танкиста (Из кинофильма "Трактористы")

Николай Крючков

2:58

17

Ах, эти тучи в голубом (Из кинофильма "Московская сага")

Ирина Шведова

4:27

18

Давным-давно была война (Из кинофильма "Командир счастливой щуки")

Юрий Пузырёв

2:22

19

На поле танки грохотали (Из кинофильма "На войне, как на войне")

Олег Борисов

2:18

20

Пора в путь дорогу

Олег Разумовский

0:42

1

10 наш десантный батальон (Из кинофильма "Белорусский вокзал")

Нина Ургант

3:53

2

От героев былых времён (Из кинофильма "Офицеры")

Владимир Златоустовский

2:45

3

Первым делом самолёты (Из кинофильма "Небесный тихоход")

Николай КрючковВасилий Меркурьев

2:14

4

Тёмная ночь (Из кинофильма "Два бойца")

Марк Бернес

3:23

5

Прощальная комсомольская (Из кинофильма "Офицеры")

Леонид Утёсов

2:47

6

На безымянной высоте (Из кинофильма "Тишина")

Юрий Гуляев

4:33

7

Русское поле (Из кинофильма "Неуловимые мстители")

Владимир Ивашов

1:58

8

Тишина за Рогожской заставою (Из кинофильма "Дом, в котором я живу")

Николай Рыбников

2:52

9

Туман (Из кинофильма "Хроника пикирующего бомбардировщика")

Эдуард Хиль

2:20

10

А годы летят (Из кинофильма "Добровольцы")

Валентина Левко

3:11

11

Махнём не глядя (Из кинофильма "Щит и меч")

Павел Кравецкий

2:44

12

Ходят кони (Из кинофильма "Бумбараш")

Валерий Золотухин

2:27

13

За фабричной заставой (Из кинофильма "Они были первыми")

Владимир Трошин

2:52

14

С чего начинается Родина (Из кинофильма "Щит и меч")

Марк Бернес

2:30

15

Встреча с женой (Из кинофильма "17 мгновений весны")

Микаэл Таривердиев

4:18

16

Три танкиста (Из кинофильма "Трактористы")

Николай Крючков

2:58

17

Ах, эти тучи в голубом (Из кинофильма "Московская сага")

Ирина Шведова

4:27

18

Давным-давно была война (Из кинофильма "Командир счастливой щуки")

Юрий Пузырёв

2:22

19

На поле танки грохотали (Из кинофильма "На войне, как на войне")

Олег Борисов

2:18

20

Пора в путь дорогу

Олег Разумовский

0:42

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