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Альбом
Постер альбома День Победы. Помним. Гордимся

День Победы. Помним. Гордимся

Various Artists

2021 Creative Media  • Русский поп, Поп-музыка  • 2021

1

Священная Война

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

2:58

2

Фронтовики, наденьте ордена

Вадим Русланов

2:08

3

Синий платочек

Клавдия Шульженко

2:32

4

С чего начинается Родина (Из кинофильма "Щит и меч")

Марк Бернес

2:30

5

Где же вы теперь, друзья-однополчане

Евгений Кибкало

3:11

6

Лизавета (Из кинофильма "Александр Пархоменко")

Виталий Власов

1:54

7

Ветераны

Людмила Зыкина

3:36

8

Разговор

Миша Эпельбаум

3:34

9

Под звёздами балканскими

Леонид Утёсов

2:59

10

Голубой конверт

Сергей Лемешев

3:18

11

Марш артиллеристов (Из кинофильма "В 6 часов вечера после войны")

КАПССА

1:36

12

Гремят над Москвою салюты

Владимир Трошин

2:13

13

Эх, дороги

ВИА Поющие гитары

3:28

14

Хотят ли русские войны

Марк Бернес

2:48

15

До свиданья, города и хаты

Пётр Киричек

2:27

16

Песня о русском солдате

Вадим РуслановАппса

3:34

17

Прощание славянки

Оркестр Министерства Обороны СССРВасилий Агапкин

2:01

1

Священная Война

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

2:58

2

Фронтовики, наденьте ордена

Вадим Русланов

2:08

3

Синий платочек

Клавдия Шульженко

2:32

4

С чего начинается Родина (Из кинофильма "Щит и меч")

Марк Бернес

2:30

5

Где же вы теперь, друзья-однополчане

Евгений Кибкало

3:11

6

Лизавета (Из кинофильма "Александр Пархоменко")

Виталий Власов

1:54

7

Ветераны

Людмила Зыкина

3:36

8

Разговор

Миша Эпельбаум

3:34

9

Под звёздами балканскими

Леонид Утёсов

2:59

10

Голубой конверт

Сергей Лемешев

3:18

11

Марш артиллеристов (Из кинофильма "В 6 часов вечера после войны")

КАПССА

1:36

12

Гремят над Москвою салюты

Владимир Трошин

2:13

13

Эх, дороги

ВИА Поющие гитары

3:28

14

Хотят ли русские войны

Марк Бернес

2:48

15

До свиданья, города и хаты

Пётр Киричек

2:27

16

Песня о русском солдате

Вадим РуслановАппса

3:34

17

Прощание славянки

Оркестр Министерства Обороны СССРВасилий Агапкин

2:01

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