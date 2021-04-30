День Победы. Помним. Гордимся

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Various Artists
1
Священная Война
Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
2
Фронтовики, наденьте ордена
Вадим Русланов
3
Синий платочек
Клавдия Шульженко
4
С чего начинается Родина (Из кинофильма "Щит и меч")
Марк Бернес
5
Где же вы теперь, друзья-однополчане
Евгений Кибкало
6
Лизавета (Из кинофильма "Александр Пархоменко")
Виталий Власов
7
Ветераны
Людмила Зыкина
8
Разговор
Миша Эпельбаум
9
Под звёздами балканскими
Леонид Утёсов
10
Голубой конверт
Сергей Лемешев
11
Марш артиллеристов (Из кинофильма "В 6 часов вечера после войны")
КАПССА
12
Гремят над Москвою салюты
Владимир Трошин
13
Эх, дороги
ВИА Поющие гитары
14
Хотят ли русские войны
15
До свиданья, города и хаты
Пётр Киричек
16
Песня о русском солдате
Вадим РуслановАппса
17
Прощание славянки
Оркестр Министерства Обороны СССРВасилий Агапкин
Поёт Краснознамённый Ансамбль. Часть 2
Московский альбом
The Complete Collection / Russian Theatrical Jazz / Recordings 1938 - 1940, Vol. 4
Калейдоскоп
Choeurs de l'armée rouge - Intégrale
Священная война
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