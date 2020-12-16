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Альбом
Постер альбома Kara Tren

Kara Tren

Murat Karaca

Umut Plak Yap.Dağ.  •  1990

1

Al Elma Boyanırmı

Murat Karaca

2:49

2

Ayrıldım Gülermiyim

Murat Karaca

2:47

3

Çaya İner

Murat Karaca

4:01

4

Deverek Dağı (Uzun Hava)

Murat Karaca

4:51

5

Esmerhan

Murat Karaca

2:44

6

Giden Ay Tutulurmu

Murat Karaca

4:15

7

Gözleri Sürmeli Dilber (Uzun Hava)

Murat Karaca

4:24

8

Kahveyi Kavuranlar

Murat Karaca

3:38

9

Kara Toprak

Murat Karaca

3:25

10

Mukadder

Murat Karaca

2:56

11

Nerede

Murat Karaca

3:49

12

Oğlan Yaylı Kız Yaylı

Murat Karaca

3:25

13

Seher Yeli (Uzun Hava)

Murat Karaca

3:50

14

Sultanım

Murat Karaca

3:33

15

Tövbekar

Murat Karaca

2:16

16

Zorumuş Meğer

Murat Karaca

3:04

1

Al Elma Boyanırmı

Murat Karaca

2:49

2

Ayrıldım Gülermiyim

Murat Karaca

2:47

3

Çaya İner

Murat Karaca

4:01

4

Deverek Dağı (Uzun Hava)

Murat Karaca

4:51

5

Esmerhan

Murat Karaca

2:44

6

Giden Ay Tutulurmu

Murat Karaca

4:15

7

Gözleri Sürmeli Dilber (Uzun Hava)

Murat Karaca

4:24

8

Kahveyi Kavuranlar

Murat Karaca

3:38

9

Kara Toprak

Murat Karaca

3:25

10

Mukadder

Murat Karaca

2:56

11

Nerede

Murat Karaca

3:49

12

Oğlan Yaylı Kız Yaylı

Murat Karaca

3:25

13

Seher Yeli (Uzun Hava)

Murat Karaca

3:50

14

Sultanım

Murat Karaca

3:33

15

Tövbekar

Murat Karaca

2:16

16

Zorumuş Meğer

Murat Karaca

3:04

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