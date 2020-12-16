Слушатели
На основе совпадения вкусов
Ого! Похоже, вы единственный, кто слушает этот трек
Murat Karaca
1
Al Elma Boyanırmı
2
Ayrıldım Gülermiyim
3
Çaya İner
4
Deverek Dağı (Uzun Hava)
5
Esmerhan
6
Giden Ay Tutulurmu
7
Gözleri Sürmeli Dilber (Uzun Hava)
8
Kahveyi Kavuranlar
9
Kara Toprak
10
Mukadder
11
Nerede
12
Oğlan Yaylı Kız Yaylı
13
Seher Yeli (Uzun Hava)
14
Sultanım
15
Tövbekar
16
Zorumuş Meğer
Kırıkkalem
Sen Gittin Gideli
Bir Kere Sevdim
Kara Tren / Tren Kalkıyor Gardan
Leyla
Kaçıracağım Seni
İşte O Sensin
Çini Çini
Jadeye Eshgh
Shakhe Gol
Показать ещё