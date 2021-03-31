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Альбом
Постер альбома سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة

سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

Injaz Digital  • Другая  • 2021

1

التغذيه في الإسلام

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:00:39

2

الإسترخاء و التفكر في آلاء الله

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:00:18

3

كيف تأكل و عشرون نصيحه لسلامة القلوب

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:00:44

4

التغذيه المثاليه للمرأه في المراحل المختلفه

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

59:18

5

الغذاء و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:00:29

6

لماذا يتميز بعض الناس بأجسام بدينه ؟

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:05:12

7

الزيتون و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

59:33

8

عسل النحل و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:34:18

9

الحجامه و فوائدها

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:03:44

10

الثوم و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

56:39

11

فوائد ألبان و أبوال الإبل

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:03:06

12

التمر و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:02:43

13

البردقوش و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

59:04

14

فوائد عشبة الخردل والحناء

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

56:10

15

القسط الهندي و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:03:24

16

الكمأه وفوائدها

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

55:56

17

النوم الجزء الأول

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

35:00

18

النوم الجزء الثاني

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

35:13

1

التغذيه في الإسلام

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:00:39

2

الإسترخاء و التفكر في آلاء الله

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:00:18

3

كيف تأكل و عشرون نصيحه لسلامة القلوب

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:00:44

4

التغذيه المثاليه للمرأه في المراحل المختلفه

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

59:18

5

الغذاء و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:00:29

6

لماذا يتميز بعض الناس بأجسام بدينه ؟

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:05:12

7

الزيتون و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

59:33

8

عسل النحل و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:34:18

9

الحجامه و فوائدها

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:03:44

10

الثوم و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

56:39

11

فوائد ألبان و أبوال الإبل

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:03:06

12

التمر و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:02:43

13

البردقوش و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

59:04

14

فوائد عشبة الخردل والحناء

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

56:10

15

القسط الهندي و فوائده

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

1:03:24

16

الكمأه وفوائدها

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

55:56

17

النوم الجزء الأول

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

35:00

18

النوم الجزء الثاني

الدكتور عبد الباسط محمد السيد

35:13