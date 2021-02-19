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Альбом
Постер альбома Лучшие песни

Лучшие песни

Татьяна Анциферова

2021 Creative Media  • Русский поп, Поп-музыка  • 2021

1

Ищу тебя

Татьяна Анциферова

4:22

2

Он пришёл, этот добрый день

Татьяна Анциферова

4:34

3

Ты поверь, поверь

Татьяна Анциферова

4:11

4

Ну чем она лучше

Татьяна Анциферова

5:14

5

Мир без любимого

Татьяна Анциферова

4:15

6

Чарльстон

Татьяна Анциферова

4:22

7

Звёздный мост

Татьяна Анциферова

3:57

8

Любовь с первого взгляда

Татьяна Анциферова

3:24

9

Забывать нелегко

Татьяна Анциферова

5:09

10

Узнай меня

Татьяна Анциферова

7:51

11

Дело не в погоде

Татьяна Анциферова

4:59

12

Опустевший дом

Татьяна Анциферова

4:43

13

Мы родом из детства

Татьяна Анциферова

3:16

14

Дни летят

Татьяна Анциферова

5:57

15

Magic Eye

Татьяна Анциферова

3:59

16

Зачем нужны нам чудеса

Татьяна Анциферова

3:21

17

Два листка

Татьяна Анциферова

4:31

18

Зелёная ветка

Татьяна Анциферова

4:18

19

Всё жду и жду ответа

Татьяна Анциферова

4:47

1

Ищу тебя

Татьяна Анциферова

4:22

2

Он пришёл, этот добрый день

Татьяна Анциферова

4:34

3

Ты поверь, поверь

Татьяна Анциферова

4:11

4

Ну чем она лучше

Татьяна Анциферова

5:14

5

Мир без любимого

Татьяна Анциферова

4:15

6

Чарльстон

Татьяна Анциферова

4:22

7

Звёздный мост

Татьяна Анциферова

3:57

8

Любовь с первого взгляда

Татьяна Анциферова

3:24

9

Забывать нелегко

Татьяна Анциферова

5:09

10

Узнай меня

Татьяна Анциферова

7:51

11

Дело не в погоде

Татьяна Анциферова

4:59

12

Опустевший дом

Татьяна Анциферова

4:43

13

Мы родом из детства

Татьяна Анциферова

3:16

14

Дни летят

Татьяна Анциферова

5:57

15

Magic Eye

Татьяна Анциферова

3:59

16

Зачем нужны нам чудеса

Татьяна Анциферова

3:21

17

Два листка

Татьяна Анциферова

4:31

18

Зелёная ветка

Татьяна Анциферова

4:18

19

Всё жду и жду ответа

Татьяна Анциферова

4:47

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