Слушатели
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Ман Калян
1
Введение
2
Моя религия
3
Лирика хард кора (feat. МС Benaz, Dj Original D)
4
Задачи культуры
5
Слабость слова (feat. МС Микшер)
6
Сияние подполья (Прелюдия)
7
Сияние подполья (feat. МС Hoocha)
8
День мечты (feat. МС Микшер)
9
Седые легенды подвала
10
Путь война духа (Прелюдия)
11
Путь война духа
12
Идущий осилит дорогу (feat. МС Benaz)
13
Парадокс нового времени
14
Музыка (Прелюдия)
15
Наследие поколений
16
В чем суть (feat. МС Микшер)
17
Завершение
Little Darla Has a Treat for You, Vol. 30
Street Rapazz
О хороших вещах
Обские пираты
МОНТАНА
КАРАТЕЛЬ
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