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Альбом
Постер альбома Опыт

Опыт

Ман Калян

Ман Калян  • Русский рэп, Хип-хоп  • 2021

1

Введение

Ман Калян

2:00

2

Моя религия

Ман Калян

3:26

3

Лирика хард кора (feat. МС Benaz, Dj Original D)

Ман Калян

3:45

4

Задачи культуры

Ман Калян

3:39

5

Слабость слова (feat. МС Микшер)

 🅴

Ман Калян

3:34

6

Сияние подполья (Прелюдия)

Ман Калян

0:40

7

Сияние подполья (feat. МС Hoocha)

Ман Калян

3:02

8

День мечты (feat. МС Микшер)

Ман Калян

3:30

9

Седые легенды подвала

Ман Калян

3:41

10

Путь война духа (Прелюдия)

Ман Калян

0:36

11

Путь война духа

Ман Калян

3:24

12

Идущий осилит дорогу (feat. МС Benaz)

Ман Калян

3:47

13

Парадокс нового времени

 🅴

Ман Калян

3:12

14

Музыка (Прелюдия)

Ман Калян

0:38

15

Наследие поколений

Ман Калян

3:41

16

В чем суть (feat. МС Микшер)

Ман Калян

3:47

17

Завершение

Ман Калян

1:07

1

Введение

Ман Калян

2:00

2

Моя религия

Ман Калян

3:26

3

Лирика хард кора (feat. МС Benaz, Dj Original D)

Ман Калян

3:45

4

Задачи культуры

Ман Калян

3:39

5

Слабость слова (feat. МС Микшер)

 🅴

Ман Калян

3:34

6

Сияние подполья (Прелюдия)

Ман Калян

0:40

7

Сияние подполья (feat. МС Hoocha)

Ман Калян

3:02

8

День мечты (feat. МС Микшер)

Ман Калян

3:30

9

Седые легенды подвала

Ман Калян

3:41

10

Путь война духа (Прелюдия)

Ман Калян

0:36

11

Путь война духа

Ман Калян

3:24

12

Идущий осилит дорогу (feat. МС Benaz)

Ман Калян

3:47

13

Парадокс нового времени

 🅴

Ман Калян

3:12

14

Музыка (Прелюдия)

Ман Калян

0:38

15

Наследие поколений

Ман Калян

3:41

16

В чем суть (feat. МС Микшер)

Ман Калян

3:47

17

Завершение

Ман Калян

1:07

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