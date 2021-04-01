Антон Батагов. Шуберт

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Антон Батагов
Музыка для декабря (версия для фортепиано соло)
Антон Батагов: Хорошо медитированный клавир
The Last Alchemist. Music for Two Pianos
Диалог
Покой и радость на картинах русских художников
Раз два три (Live)
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A Concerto Collection
Borodin: Prince Igor
Extracts from the Acoustic Sessions
Dohnanyi: Piano Quintet No. 1, Sextet / Kodaly: String Quartet No. 2
Matěj & Feld: String Quartets
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