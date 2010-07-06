Альбом
Love Songs
Play Digital • Поп-музыка • 2010
Другие альбомы исполнителя
Bunny Berigan And His Boys, Red Nichols & His Five Pennies, Frankie Trumbauer and His Orchestra, Ella Fitzgerald, June Christy, Helen Humes, Sarah Vaughan, Glenn Miller, Billy Cotton, Frank Sinatra, Billie Holiday, Louis Armstrong, Adelaïde Hall, Lee Wiley, The Andrews Sisters, Al Donahue And His Orchestra, Margaret Whiting, Ivie Anderson, Fred Astaire, Wingy Manone And His Orchestra
2023
Jazz Vocalists sing George Gershwin
Fred Astaire, Nina Simone, Johnny Hartman, Ella Fitzgerald, Joe Williams, Bing Crosby, Chet Baker, Morgana King, Louise Armstrong, Louis Armstrong, Jeanne Lee, Nat King Cole, Sarah Vaughan, Helen Merrill, Billie Holiday, Dinah, June Christy, Abbey Lincoln, Peggy Lee, Marilyn Moore, The Four Freshmen, Chris Connor, The Andrews Sisters, Frank Sinatra
2022