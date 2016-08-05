Альбом
Young Hawaii Plays Old Hawaii
Nedward Kaapana, Dennis Pavao, Ledward Kaapana, Hui Ohana
Lehua • Музыка мира • 1972
Другие альбомы исполнителя
Legends of the Ukulele - Hawaiian Masters
Charles Michael Brotman, Mikel Gonzalez, Ken Emerson, Dennis Kamakahi, Herb Ohta Sr - Ohta-San, Eddie Kamae, Na 'Oiwi, Jake Shimabukuro, Nedward Kaapana, Bill Tapia, Herb Ohta Jr, 'Ale'a, Lyle Ritz, Various Artists, Daniel Ho, Jim Beloff, Imua Garza, Benny Chong, Opihi Pickers, Wilson Kanaka'ole, Keoki Kaapana, Jessie Kalima, Eddie Bush, Acoustic Soul, Ryan Gonzalez, Kimo Hussey
2003
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1998