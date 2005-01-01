Chopin: Piano Sonata No.2 etc

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Nelson Freire
Nelson Freire Plays Chopin
Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4, W264: I. Prelúdio (Introdução)
Encores
Grieg: Lyric Pieces Book I, Op. 12: 2. Waltz
Gluck: Orfeo ed Euridice, Wq. 30: Melodie (Arr. Sgambati)
Nelson Freire: Brahms
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Дмитрий Маслеев, фортепиано
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Пробуждение Вселенной