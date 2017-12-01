Альбом
Corelli : Concerti Grossi
Patrick Lapene, Orchestre De Chambre National De Toulouse, Etienne Larrat, Christopher Hainsworth, Alain Moglia
Pierre Verany • Классическая музыка • 1995
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2017