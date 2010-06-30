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Альбом
Постер альбома Romantica Y Tropical

Romantica Y Tropical

Sophy

Artist System/Diamond Music  • Latin  • 2010

1

Обложка трека

O Melhor de Mim (Lo Mejor de Mi)

Sophy

2

Обложка трека

Ñao o Deixe Cair (No Lo Dejes Caer)

SophyRafael Jose

3

Обложка трека

Outra Madrugada (Otra Madrugada)

Sophy

4

Обложка трека

Mal Momento

Sophy

5

Обложка трека

Qalquer Dia Desses (Cualquier Dia de Esos)

Sophy

6

Обложка трека

Vem e Vai (Se Ve Y Se Va)

Sophy

7

Обложка трека

A Voce Que Esta Casada (A Usted Que Esta Casada)

Sophy

8

Обложка трека

Ñao Sou Como Tu (No Soy Como Tu)

Sophy

9

Обложка трека

Seduceme (Sugar Tropical Mix)

Sophy

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Sophy
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