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Альбом
Постер альбома Romantica y Tropical

Romantica y Tropical

Sophy

Artist System/Diamond Music  • Latin  • 2010

1

Обложка трека

Un Imposible Amor (La Vida Es Asi)

Sophy

2

Обложка трека

Tu Amor Ya Se Marcho

Sophy

3

Обложка трека

Sin el No Vivo

Sophy

4

Обложка трека

Calientame

Sophy

5

Обложка трека

Mi Deseo

Sophy

6

Обложка трека

Llanto de Luna (Inolvidable)

Sophy

7

Обложка трека

Seduceme

Sophy

8

Обложка трека

Mujer

Sophy

9

Обложка трека

0 melhor de mim (Lo Mejor de Mi)

Sophy

10

Обложка трека

Nao o deixe eair (No lo Dejes Caer)

Sophy

11

Обложка трека

Outra madrugada (Otra Madrugada)

Sophy

12

Обложка трека

Mal Momento

Sophy

13

Обложка трека

Qalquer dia desses (Cualquier Dia de Esos)

Sophy

14

Обложка трека

Vem e vai (Se Ve y Se Va)

Sophy

15

Обложка трека

A voce que esta casada (A Usted Que Esta Casada)

Sophy

16

Обложка трека

Nao sou como tu (No Soy Como Tu)

Sophy

17

Обложка трека

Seduceme (Sugar Tropical Mix)

Sophy

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