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Альбом
Постер альбома Travailler c'est trop dur : Musique cajun de Louisiane

Travailler c'est trop dur : Musique cajun de Louisiane

Various Artists

Dom  • Музыка мира  • 1995

1

Обложка трека

Travailler c'est trop dur

César VincentAlain Casalis

2

Обложка трека

Macaque sur mon dos

Alain GirouxGérard Dôle

3

Обложка трека

La valse à Mayeus la fleur

René DôleGérard Dôle

4

Обложка трека

One Step de Chataignier

Michel DelunevillePatrick MoulouMichel Gouedri

5

Обложка трека

Sue

Gérard DôleMarie-Paule VadunthunBruno Dubois

6

Обложка трека

Chère Basette

Alain CasalisAdrien StuderBänz StuderAnne Blanchard

7

Обложка трека

La pointe aux pins

Alain CasalisJean-Louis ManginGérard VandestokeMichel GouedriGérard Dôle

8

Обложка трека

Chirivari

Gérard Dôle

9

Обложка трека

La danse carrée

Alain CasalisJean-Claude Asselin

10

Обложка трека

Gringalet

Gérard DôleAlain CasalisMichele Brisse

11

Обложка трека

Le bal après finir

Emmanuel LazinierMichele Brisse

12

Обложка трека

Gay Gay Solingay

Jeanne Castille

13

Обложка трека

Jolie blonde

Gérard Dôle

14

Обложка трека

La gigue française

Alain CasalisAdrien StuderBänz StuderAnne Blanchard

15

Обложка трека

Comptine créole

Alain CasalisGérard DôleEric KristyJean-Jacques MilteauGilbert CaranhacLaurent GerômeChristophe MargeryMichel Gouedri

16

Обложка трека

Bayou Country Rock

Various Artists

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