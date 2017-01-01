Travailler c'est trop dur : Musique cajun de Louisiane

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Various Artists
1
César VincentAlain Casalis
2
Alain GirouxGérard Dôle
3
René DôleGérard Dôle
4
Michel DelunevillePatrick MoulouMichel Gouedri
5
Gérard DôleMarie-Paule VadunthunBruno Dubois
6
Alain CasalisAdrien StuderBänz StuderAnne Blanchard
7
Alain CasalisJean-Louis ManginGérard VandestokeMichel GouedriGérard Dôle
8
Gérard Dôle
9
Alain CasalisJean-Claude Asselin
10
Gérard DôleAlain CasalisMichele Brisse
11
Emmanuel LazinierMichele Brisse
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Jeanne Castille
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15
Alain CasalisGérard DôleEric KristyJean-Jacques MilteauGilbert CaranhacLaurent GerômeChristophe MargeryMichel Gouedri
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