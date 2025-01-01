Артист
Ensemble instrumental de Grenoble
1
8:17
2
2:55
3
7:55
4
Airmen, Op. 159: No. 3. Operations Calling - There Is a Meeting Place in Heaven
3:41
5
4:53
6
3:36
7
5:44
8
Sonate n°2 en Ut majeur Pastor Fido : Adagio, allegro, sarabande, allegro
8:16
9
Sonate n°3 en Ut majeur : Adagio, allegro, saravande, 1er & 2ème menuets
7:45
10
Sonate n°1 en Ut majeur, Op. 27 : Allemande, courante, rondeau, gigue
5:48
11
6:25
Альбомы
L'art de la vielle à roue, vol. 21998 · Brigitte Haudebourg, Michel Sanvoisin, Stéphane Cardon, Michèle Fromenteau, Philippe Muller, Ensemble instrumental de Grenoble
L'Art de la Viole d'Amour1998 · Martine Roche, Alain Neveu, Ensemble instrumental de Grenoble, Thérèse Pollet, Jean-Philippe Vasseur
Jean Sébastien Bach : Concertos BWV. 1052 - BWV. 1055 - BWV. 10561985 · Ensemble instrumental de Grenoble, Abdel Rahman El Bacha, Kurt Redel