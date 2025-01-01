О нас

Артист

Ensemble instrumental de Grenoble

0 подписчиков

Трек Concerto en ré mineur, BWV 1052 : Allegro

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Concerto en ré mineur, BWV 1052 : Allegro

Ensemble instrumental de Grenoble

ТОП АЛЬБОМ

L'Art de la Viole d'Amour

Релиз L'Art de la Viole d'Amour
Ensemble instrumental de Grenoble

Популярные треки

1

Трек Concerto en ré mineur, BWV 1052 : Allegro

Concerto en ré mineur, BWV 1052 : Allegro

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Kurt Redel

,

Abdel Rahman El Bacha

8:17

2

Трек Airmen, Op. 159: No. 5. Why Worry?

Airmen, Op. 159: No. 5. Why Worry?

Carole Farley

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Aubert Lemeland

,

Marc Tardue

,

Pamela Hunter

2:55

3

Трек L'hiver (D'après les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi)

L'hiver (D'après les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi)

Michèle Fromenteau

,

Michel Sanvoisin

,

Philippe Muller

,

Brigitte Haudebourg

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Stéphane Cardon

7:55

4

Трек Airmen, Op. 159: No. 3. Operations Calling - There Is a Meeting Place in Heaven

Airmen, Op. 159: No. 3. Operations Calling - There Is a Meeting Place in Heaven

Carole Farley

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Aubert Lemeland

,

Marc Tardue

,

Pamela Hunter

3:41

5

Трек Airmen, Op. 159: No. 2. It Is Death Now We Look Upon

Airmen, Op. 159: No. 2. It Is Death Now We Look Upon

Carole Farley

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Aubert Lemeland

,

Marc Tardue

,

Pamela Hunter

4:53

6

Трек Airmen, Op. 159: No. 1. The Lost

Airmen, Op. 159: No. 1. The Lost

Carole Farley

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Aubert Lemeland

,

Marc Tardue

,

Pamela Hunter

3:36

7

Трек Airmen, Op. 159: No. 4. War - Pilot - Aircrew

Airmen, Op. 159: No. 4. War - Pilot - Aircrew

Carole Farley

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Aubert Lemeland

,

Marc Tardue

,

Pamela Hunter

5:44

8

Трек Sonate n°2 en Ut majeur Pastor Fido : Adagio, allegro, sarabande, allegro

Sonate n°2 en Ut majeur Pastor Fido : Adagio, allegro, sarabande, allegro

Michèle Fromenteau

,

Michel Sanvoisin

,

Philippe Muller

,

Brigitte Haudebourg

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Stéphane Cardon

8:16

9

Трек Sonate n°3 en Ut majeur : Adagio, allegro, saravande, 1er & 2ème menuets

Sonate n°3 en Ut majeur : Adagio, allegro, saravande, 1er & 2ème menuets

Michèle Fromenteau

,

Michel Sanvoisin

,

Philippe Muller

,

Brigitte Haudebourg

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Stéphane Cardon

7:45

10

Трек Sonate n°1 en Ut majeur, Op. 27 : Allemande, courante, rondeau, gigue

Sonate n°1 en Ut majeur, Op. 27 : Allemande, courante, rondeau, gigue

Michèle Fromenteau

,

Michel Sanvoisin

,

Philippe Muller

,

Brigitte Haudebourg

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Stéphane Cardon

5:48

11

Трек Sonatille galante n°3 en Ut mineur

Sonatille galante n°3 en Ut mineur

Michèle Fromenteau

,

Michel Sanvoisin

,

Philippe Muller

,

Brigitte Haudebourg

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Stéphane Cardon

6:25

12

Трек Epilogue, Op. 164, "In the Ebb of Slack Water": Those Left Behind

Epilogue, Op. 164, "In the Ebb of Slack Water": Those Left Behind

Carole Farley

,

Ensemble instrumental de Grenoble

,

Aubert Lemeland

,

Marc Tardue

,

Francine Bessac Vocal Ensemble

9:55

Альбомы

Релиз L'art de la vielle à roue, vol. 2
L'art de la vielle à roue, vol. 21998 · Brigitte Haudebourg, Michel Sanvoisin, Stéphane Cardon, Michèle Fromenteau, Philippe Muller, Ensemble instrumental de Grenoble
Релиз L'Art de la Viole d'Amour
L'Art de la Viole d'Amour1998 · Martine Roche, Alain Neveu, Ensemble instrumental de Grenoble, Thérèse Pollet, Jean-Philippe Vasseur
Релиз Jean Sébastien Bach : Concertos BWV. 1052 - BWV. 1055 - BWV. 1056
Jean Sébastien Bach : Concertos BWV. 1052 - BWV. 1055 - BWV. 10561985 · Ensemble instrumental de Grenoble, Abdel Rahman El Bacha, Kurt Redel

