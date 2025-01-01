О нас

Артист

Eggs

6 подписчиков

Трек Dream

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Dream

Peter Principle

ТОП АЛЬБОМ

We're All Normal and We Want Our Freedom: a Tribute to Arthur Lee and Love

Релиз We're All Normal and We Want Our Freedom: a Tribute to Arthur Lee and Love
Eggs
Eggs и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Dream

Dream

Peter Principle

,

Eggs

,

Urge Overkill

,

David Kilgour/Martin Phillipps

,

Johnson

,

Gobblehoof

,

Hypnolovewheel

,

Uncle Wiggly

,

Diesel Meat

,

The Gamma Rays

,

The Mad Scene

,

Love Battery

,

The Jetty

,

Fly Ashtray

,

The Deer Team

,

Smack DAB

,

HP Zinker

,

Das Damen

,

Teenage Fanclub

,

Trycycle

3:00

2

Трек Opener

Opener

Eggs

3:15

3

Трек Are You Lucky Now

Are You Lucky Now

Eggs

2:57

4

Трек Sexual Tension

Sexual Tension

Eggs

5:17

5

Трек Fever

Fever

Eggs

3:30

6

Трек Songs With Contemporary Influences

Songs With Contemporary Influences

Eggs

2:44

7

Трек In State

In State

Eggs

2:43

8

Трек Alegria (Boston 12 Remix)

Alegria (Boston 12 Remix)

Eggs And Bags

5:02

9

Трек Up the Street from You

Up the Street from You

Sam Knutson

,

Milk & Eggs

4:04

10

Трек Saturday's Cool

Saturday's Cool

Eggs

3:22

Альбомы

Релиз How Do You Like Your Lobster?
How Do You Like Your Lobster?1995 · Eggs
Релиз We're All Normal and We Want Our Freedom: a Tribute to Arthur Lee and Love
We're All Normal and We Want Our Freedom: a Tribute to Arthur Lee and Love1994 · David Kilgour/Martin Phillipps, Johnson, The Jetty, Trycycle, Various Artists, Fly Ashtray, The Mad Scene, The Gamma Rays, Diesel Meat, HP Zinker, Uncle Wiggly, Das Damen, Teenage Fanclub, Hypnolovewheel, Smack DAB, Gobblehoof, Peter Principle, The Deer Team, Urge Overkill, Eggs, Love Battery
Релиз Eggs Teenbeat 96 Exploder
Eggs Teenbeat 96 Exploder1994 · Eggs
Релиз Bruiser
Bruiser1992 · Eggs

Похожие артисты

Eggs
Артист

Eggs

Fly Ashtray
Артист

Fly Ashtray

Diesel Meat
Артист

Diesel Meat

Gobblehoof
Артист

Gobblehoof

HP Zinker
Артист

HP Zinker

The Jetty
Артист

The Jetty

The Gamma Rays
Артист

The Gamma Rays

Trycycle
Артист

Trycycle

Uncle Wiggly
Артист

Uncle Wiggly

Hypnolovewheel
Артист

Hypnolovewheel

David Kilgour/Martin Phillipps
Артист

David Kilgour/Martin Phillipps

Peter Principle
Артист

Peter Principle

Das Damen
Артист

Das Damen