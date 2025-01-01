О нас

1 подписчик

В первой половине 90-х Endpoint были одной из самых заметных, смело высказывающихся обо всем подряд американских хк-групп. Они прошли путь от довольно танцевального и заводного хк до более медленного, необычного и странного звука, который нашли в 90-е многие группы – и при этом каждая звучала самобытно. В своем творчестве команда всегда затрагивала социально-политические проблемы, остро отзываясь на все дискуссии, возникавшие как в обществе, так и внутри панк-хк сцены. За это их уважали одни, и ненавидели другие.
Трек Dirge

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Dirge

Endpoint

ТОП АЛЬБОМ

If The Spirits Are Willing

Релиз If The Spirits Are Willing
Endpoint

Популярные треки

1

Трек Dirge

Dirge

Endpoint

3:39

2

Трек Last Song

Last Song

Endpoint

3:47

3

Трек Stick Around

Stick Around

Endpoint

3:33

4

Трек Strings

Strings

Endpoint

3:57

5

Трек Mather's Point

Mather's Point

Endpoint

5:28

6

Трек Brown County

Brown County

Endpoint

5:31

7

Трек Chalk

Chalk

Endpoint

3:39

8

Трек Pencil Break

Pencil Break

Endpoint

2:56

9

Трек Beggar Song

Beggar Song

Endpoint

1:33

10

Трек Circumvent

Circumvent

Endpoint

3:46

11

Трек Witness

Witness

Endpoint

3:08

12

Трек Keating

Keating

Endpoint

3:18

Альбомы

Релиз The Last Record
The Last Record1995 · Endpoint
Релиз After Taste
After Taste1993 · Endpoint
Релиз Idiots
Idiots1992 · Endpoint
Релиз Catharsis
Catharsis1992 · Endpoint
Релиз In A Time Of Hate
In A Time Of Hate1991 · Endpoint
Релиз If The Spirits Are Willing
If The Spirits Are Willing1989 · Endpoint

