В первой половине 90-х Endpoint были одной из самых заметных, смело высказывающихся обо всем подряд американских хк-групп. Они прошли путь от довольно танцевального и заводного хк до более медленного, необычного и странного звука, который нашли в 90-е многие группы – и при этом каждая звучала самобытно. В своем творчестве команда всегда затрагивала социально-политические проблемы, остро отзываясь на все дискуссии, возникавшие как в обществе, так и внутри панк-хк сцены. За это их уважали одни, и ненавидели другие.