Mark Otten

Trance.nu, один из ведущих вебсайтов в мире танцевальной музыки, Отмечает "неправдоподобные способности Оттена". Всемирноизвестный ди-джей Тиесто именует Марка как "великого голландского продюсера". Кроме недавних союзов с ди-джеями Armin van Buuren (Армада) и Тиесто (BlackHole), Марк Оттен захватил международную музыкальную индустрию врасплох. Недавний успех Марка не был никаким совпадением все же.