[re:jazz] (именно так, на концептуальный манер пишется название коллектива) вот уже несколько лет пытаются закрепить за собой звание одного из самых успешных джазовых «продуктов» Германии. Почему только «пытаются»? Потому что это звание, без всяких сомнений заслуженное, оспаривается некоторыми джазовыми пуристами, которых в Германии полным-полно. Необычный подход [re:jazz] к музыке порой приводит к тому, что группа квалифицируется как «эйсид джаз» или даже «электронный джаз», хотя концепция коллектива изначально в полноценном акустическом звучании.
Альбомы
Jazz Cafe Vol.52020 · Henryk Wieczynski, Jazzster, Jazz Love Trio, Rejazz, Browart Trip, Alla Dzuba, ReJazz Band, Atlanta
Best Seven Selections 12020 · Rejazz, Taffari, Kabuki
Kaleidoscope2012 · Rejazz
Electrified2010 · Rejazz
Nipponized2008 · Rejazz
Live at the Motion Blue Yokohama2008 · Rejazz
Expansion2006 · Rejazz
Point of View2004 · Rejazz
(Re:Mix)2003 · Rejazz
(Re:Jazz)2002 · Rejazz