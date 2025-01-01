О нас

Артист

Rejazz

26 подписчиков

[re:jazz] (именно так, на концептуальный манер пишется название коллектива) вот уже несколько лет пытаются закрепить за собой звание одного из самых успешных джазовых «продуктов» Германии. Почему только «пытаются»? Потому что это звание, без всяких сомнений заслуженное, оспаривается некоторыми джазовыми пуристами, которых в Германии полным-полно. Необычный подход [re:jazz] к музыке порой приводит к тому, что группа квалифицируется как «эйсид джаз» или даже «электронный джаз», хотя концепция коллектива изначально в полноценном акустическом звучании.
Трек quiet nights

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

quiet nights

Rejazz

ТОП АЛЬБОМ

(Re:Jazz)

Релиз (Re:Jazz)
Rejazz
Популярные треки

1

Трек quiet nights

quiet nights

Rejazz

,

Lisa Bassenge

4:00

2

Трек At First Glance

At First Glance

Rejazz

,

Mediha

4:40

3

Трек Quiet Nights (Nicola Conte Out of the Cool Version)

Quiet Nights (Nicola Conte Out of the Cool Version)

Rejazz

,

Lisa Bassenge

5:04

4

Трек Gabrielle (Kiko Navarro Reprise Mix)

Gabrielle (Kiko Navarro Reprise Mix)

Rejazz

,

Alice Russell

5:20

5

Трек Twiggy Twiggy

Twiggy Twiggy

Rejazz

3:20

6

Трек Gabrielle (Kiko Navarro Instrumental Mix)

Gabrielle (Kiko Navarro Instrumental Mix)

Rejazz

,

Alice Russell

7:41

7

Трек MG4BB (Shur-I-Kan Remix)

MG4BB (Shur-I-Kan Remix)

Rejazz

6:17

8

Трек Love Will Find You

Love Will Find You

Rejazz

4:20

9

Трек People Hold On (Metropolitan Jazz Affair Remix)

People Hold On (Metropolitan Jazz Affair Remix)

Rejazz

4:59

10

Трек Donaueschingen (Andre Lodemann Club Mix)

Donaueschingen (Andre Lodemann Club Mix)

Rejazz

7:20

11

Трек Love Will Find You (Flashbaxx Remix)

Love Will Find You (Flashbaxx Remix)

Rejazz

5:52

12

Трек Torch of Freedom (Frost & Wagner Horn Rub - Version)

Torch of Freedom (Frost & Wagner Horn Rub - Version)

Rejazz

5:21

Альбомы

Релиз Jazz Cafe Vol.5
Jazz Cafe Vol.52020 · Henryk Wieczynski, Jazzster, Jazz Love Trio, Rejazz, Browart Trip, Alla Dzuba, ReJazz Band, Atlanta
Релиз Best Seven Selections 1
Best Seven Selections 12020 · Rejazz, Taffari, Kabuki
Релиз Kaleidoscope
Kaleidoscope2012 · Rejazz
Релиз Electrified
Electrified2010 · Rejazz
Релиз Nipponized
Nipponized2008 · Rejazz
Релиз Live at the Motion Blue Yokohama
Live at the Motion Blue Yokohama2008 · Rejazz
Релиз Expansion
Expansion2006 · Rejazz
Релиз Point of View
Point of View2004 · Rejazz
Релиз (Re:Mix)
(Re:Mix)2003 · Rejazz
Релиз (Re:Jazz)
(Re:Jazz)2002 · Rejazz

