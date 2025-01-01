[re:jazz] (именно так, на концептуальный манер пишется название коллектива) вот уже несколько лет пытаются закрепить за собой звание одного из самых успешных джазовых «продуктов» Германии. Почему только «пытаются»? Потому что это звание, без всяких сомнений заслуженное, оспаривается некоторыми джазовыми пуристами, которых в Германии полным-полно. Необычный подход [re:jazz] к музыке порой приводит к тому, что группа квалифицируется как «эйсид джаз» или даже «электронный джаз», хотя концепция коллектива изначально в полноценном акустическом звучании.