Артист

Colonel Red

1 подписчик

Трек Back Home (feat. Colonel Red) [Dub]

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Back Home (feat. Colonel Red) [Dub]

Chocolate Puma

ТОП АЛЬБОМ

Cry Love

Релиз Cry Love
Colonel Red
Colonel Red и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Back Home (feat. Colonel Red) [Dub]

Back Home (feat. Colonel Red) [Dub]

Chocolate Puma

,

Colonel Red

6:40

2

Трек Thang

Thang

Danny Kane

,

Colonel Red

5:46

3

Трек I'll Be Alright (Chris Kaeser Remix)

I'll Be Alright (Chris Kaeser Remix)

Revero, C6

,

Colonel Red

6:01

4

Трек Release Me

Release Me

Pablo Sanchez

,

Colonel Red

7:28

5

Трек Want More (Original Mix)

Want More (Original Mix)

Tanja la Croix

,

Colonel Red

6:52

6

Трек Don't Say

Don't Say

Inkswel

,

Baba Israel

,

Colonel Red

5:04

7

Трек One That I Want

One That I Want

Billon

,

Colonel Red

3:01

8

Трек I'll Be Alright (Revero Remix)

I'll Be Alright (Revero Remix)

Revero, C6

,

Colonel Red

6:07

9

Трек I'll Be Alright (Chris Kaeser Dub Mix)

I'll Be Alright (Chris Kaeser Dub Mix)

Revero, C6

,

Colonel Red

6:02

10

Трек Release Me (Dub)

Release Me (Dub)

Pablo Sanchez

,

Colonel Red

6:22

11

Трек Release Me (Meta.83 Remix)

Release Me (Meta.83 Remix)

Pablo Sanchez

,

Colonel Red

7:26

Альбомы

Релиз Rainmaker
Rainmaker2024 · Colonel Red, Inkswel
Релиз Holders of the Sun, Vol. 1
Holders of the Sun, Vol. 12022 · Inkswel, Colonel Red
Релиз Make Me Crazy
Make Me Crazy2022 · Inkswel, Colonel Red
Релиз Got Me Choppin'
Got Me Choppin'2021 · Colonel Red, 2wenty
Релиз Benjamin's Ghost, Vol. 1
Benjamin's Ghost, Vol. 12020 · Colonel Red, Inkswel
Релиз Wireless Soldierz
Wireless Soldierz2017 · Colonel Red
Релиз The More We Have
The More We Have2015 · Colonel Red
Релиз Make Life Gud 4 U
Make Life Gud 4 U2015 · Colonel Red
Релиз Spacesleep
Spacesleep2012 · Colonel Red
Релиз Keep Walkin
Keep Walkin2011 · Colonel Red
Релиз Release da Freak
Release da Freak2010 · Colonel Red, Pablo Sanchez
Релиз It's Gonna Be Alright
It's Gonna Be Alright2005 · Colonel Red, Delgui

Colonel Red
Артист

Colonel Red

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож