Альбомы
The McCormack Edition, Vol. 10: Victor Talking Machine Company - Gramophone Company Ltd.2013 · Rosario Bourdon, John McCormack
Aida at the Metropolitan Opera (1903-1949)2013 · Various Artists, Giuseppe Verdi, StudioConductor, Fausto Cleva, Rosario Bourdon, Giulio Setti, Percy Pitt, Luigi Mancinelli
Beniamino Gigli, Vol. 1 (1918-1923)2013 · Beniamino Gigli, StudioConductor, Rosario Bourdon, Carlo Sabajno, Josef Pasternack
Mary Garden2011 · Mary Garden, Rosario Bourdon, Rosario Bourdon Orchestra
Opera Arias (Tenor): Gigli, Beniamino (The Very Best of Beniamino Gigli) (1927-1946)2007 · Beniamino Gigli, Giulio Setti, Rosario Bourdon, Bruno Reibold, Sir John Barbirolli, Eugene Goossens, Nathaniel Shilkret, Franco Ghione, Dino Olivieri, Walter Goehr, Lawrance Collingwood, Umberto Berrettoni, Rainaldo Zamboni
Donizetti: Lucia Di Lammermoor (Callas, Di Stefano, Gobbi) (1953)2005 · Gaetano Donizetti, Tullio Serafin, Renato Cellini, Rosario Bourdon, Carlo Sabajno
Gigli, Beniamino: Gigli Edition, Vol. 6: New York Recordings (1928-1930)2004 · Beniamino Gigli, Rosario Bourdon, Rosario Bourdon Orchestra
Gigli, Beniamino: Gigli Edition, Vol. 5: New York Recordings (1927-1928)2004 · Beniamino Gigli, Rosario Bourdon, Giulio Setti
Christmas From A Golden Age (1925-1950)2003 · Various Artists, Mogens Woldike, Rosario Bourdon, Lorenzo Molajoli, Milton Katims, Armand Bernard, Henry Geehl
Chaliapin, Feodor: A Vocal Portrait (1907-1936)2002 · Feodor Chaliapin, Rosario Bourdon, Henri Busser, Vincenzo Bellezza, Max Steimann, Albert Coates, Lawrance Collingwood, A.A. Scriabin
Ponselle, Rosa: Rosa Ponselle Sings Verdi (1918-1928)2002 · Giuseppe Verdi, Rosario Bourdon, Rosa Ponselle
Marechiare2000 · Tito Schipa, Gonzalo Roig, Rosario Bourdon, Francesco Paolo Tosti, Libero Bovio, Salvatore Gambardella, Salvatore Di Giacomo, José Padilla, Osman Perez Freire, Luis Alberto Lacalle, Nino Bonavolontà
Giovanni Zenatello, Vol. 12000 · Georges Bizet, Staatskapelle Berlin, Rosario Bourdon, Umberto Giordano, Ruggero Leoncavallo, Giovanni Zenatello
The Art Of Lily Pons2000 · Giacomo Meyerbeer, Georg Friedrich Händel, Gaetano Donizetti, Metropolitan Opera Orchestra, Lily Pons, Rosario Bourdon, Ambroise Thomas, André-Ernest-Modeste Grétry
Vocal Recital: Gigli, Beniamino - Verdi, G. / Massenet, J. / Puccini, G. / Bizet, G. (Complete Collection of Opera Highlights, Vol. 3) (1930-1941)1999 · Beniamino Gigli, Rosario Bourdon, Sir John Barbirolli, Eugene Goossens, Nathaniel Shilkret, Carlo Sabajno, Franco Ghione, Dino Olivieri, Bruno Seidler - Winkler, Walter Goehr, Lawrance Collingwood, Umberto Berrettoni, Pietro Mascagni