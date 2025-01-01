О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Артист

Rosario Bourdon

0 подписчиков

Трек Messiah, HWV 56: He shall feed his flock

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Messiah, HWV 56: He shall feed his flock

Georg Friedrich Händel

ТОП АЛЬБОМ

Beniamino Gigli, Vol. 1 (1918-1923)

Релиз Beniamino Gigli, Vol. 1 (1918-1923)
Rosario Bourdon
Rosario Bourdon и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Messiah, HWV 56: He shall feed his flock

Messiah, HWV 56: He shall feed his flock

Georg Friedrich Händel

,

Margarete Matzenauer

,

Studio Orchestra

,

Rosario Bourdon

3:54

2

Трек Le Caid: Le Tambour Major tout galonnè d'or.

Le Caid: Le Tambour Major tout galonnè d'or.

Ezio Pinza

,

Metropolitan Opera Orchestra

,

Rosario Bourdon

4:33

3

Трек Crucifix

Crucifix

Rosario Bourdon

,

John McCormack

,

Victor Orchestra

,

Jean-Baptiste Faure

,

Reinald Werrenrath

3:08

4

Трек Mamma mia, che vo' sape?

Mamma mia, che vo' sape?

Beniamino Gigli

,

Rosario Bourdon

,

Rosario Bourdon Orchestra

,

Emanuele Nutile

3:51

5

Трек The Elixir of Love, Act II, Scene 7: "Una furtiva lagrima"

The Elixir of Love, Act II, Scene 7: "Una furtiva lagrima"

Beniamino Gigli

,

Rosario Bourdon

4:18

6

Трек Don Pasquale: Tornami a dir che m'ami (Notturno)

Don Pasquale: Tornami a dir che m'ami (Notturno)

Amelita Galli-Curci

,

Tito Schipa

,

Rosario Bourdon

2:58

7

Трек La Traviata: Un di felice eterea

La Traviata: Un di felice eterea

Giuseppe Verdi

,

Tito Schipa

,

Rosario Bourdon

,

Amelita Galli-Curci

3:20

8

Трек The Sunshine of Your Smile

The Sunshine of Your Smile

Rosario Bourdon

,

John McCormack

,

Victor Orchestra

,

Lilian Ray

2:57

9

Трек La bohème, Act IV: "In un coupé" - Aria. "O Mimì tu più non torni" (Rodolfo, Marcello)

La bohème, Act IV: "In un coupé" - Aria. "O Mimì tu più non torni" (Rodolfo, Marcello)

Rosario Bourdon

,

Rosario Bourdon

,

Beniamino Gigli

,

Giuseppe De Luca

3:54

10

Трек Don Giovanni: Finch'han del vino.

Don Giovanni: Finch'han del vino.

Ezio Pinza

,

Metropolitan Opera Orchestra

,

Rosario Bourdon

1:19

11

Трек Comin' Thro' the Rye

Comin' Thro' the Rye

Mary Garden

,

Rosario Bourdon

2:06

12

Трек Messa da Requiem: Confutatis maledictis.

Messa da Requiem: Confutatis maledictis.

Ezio Pinza

,

Metropolitan Opera Orchestra

,

Rosario Bourdon

3:49

Альбомы

Релиз The McCormack Edition, Vol. 10: Victor Talking Machine Company - Gramophone Company Ltd.
The McCormack Edition, Vol. 10: Victor Talking Machine Company - Gramophone Company Ltd.2013 · Rosario Bourdon, John McCormack
Релиз Aida at the Metropolitan Opera (1903-1949)
Aida at the Metropolitan Opera (1903-1949)2013 · Various Artists, Giuseppe Verdi, StudioConductor, Fausto Cleva, Rosario Bourdon, Giulio Setti, Percy Pitt, Luigi Mancinelli
Релиз Beniamino Gigli, Vol. 1 (1918-1923)
Beniamino Gigli, Vol. 1 (1918-1923)2013 · Beniamino Gigli, StudioConductor, Rosario Bourdon, Carlo Sabajno, Josef Pasternack
Релиз Mary Garden
Mary Garden2011 · Mary Garden, Rosario Bourdon, Rosario Bourdon Orchestra
Релиз Opera Arias (Tenor): Gigli, Beniamino (The Very Best of Beniamino Gigli) (1927-1946)
Opera Arias (Tenor): Gigli, Beniamino (The Very Best of Beniamino Gigli) (1927-1946)2007 · Beniamino Gigli, Giulio Setti, Rosario Bourdon, Bruno Reibold, Sir John Barbirolli, Eugene Goossens, Nathaniel Shilkret, Franco Ghione, Dino Olivieri, Walter Goehr, Lawrance Collingwood, Umberto Berrettoni, Rainaldo Zamboni
Релиз Donizetti: Lucia Di Lammermoor (Callas, Di Stefano, Gobbi) (1953)
Donizetti: Lucia Di Lammermoor (Callas, Di Stefano, Gobbi) (1953)2005 · Gaetano Donizetti, Tullio Serafin, Renato Cellini, Rosario Bourdon, Carlo Sabajno
Релиз Gigli, Beniamino: Gigli Edition, Vol. 6: New York Recordings (1928-1930)
Gigli, Beniamino: Gigli Edition, Vol. 6: New York Recordings (1928-1930)2004 · Beniamino Gigli, Rosario Bourdon, Rosario Bourdon Orchestra
Релиз Gigli, Beniamino: Gigli Edition, Vol. 5: New York Recordings (1927-1928)
Gigli, Beniamino: Gigli Edition, Vol. 5: New York Recordings (1927-1928)2004 · Beniamino Gigli, Rosario Bourdon, Giulio Setti
Релиз Christmas From A Golden Age (1925-1950)
Christmas From A Golden Age (1925-1950)2003 · Various Artists, Mogens Woldike, Rosario Bourdon, Lorenzo Molajoli, Milton Katims, Armand Bernard, Henry Geehl
Релиз Chaliapin, Feodor: A Vocal Portrait (1907-1936)
Chaliapin, Feodor: A Vocal Portrait (1907-1936)2002 · Feodor Chaliapin, Rosario Bourdon, Henri Busser, Vincenzo Bellezza, Max Steimann, Albert Coates, Lawrance Collingwood, A.A. Scriabin
Релиз Ponselle, Rosa: Rosa Ponselle Sings Verdi (1918-1928)
Ponselle, Rosa: Rosa Ponselle Sings Verdi (1918-1928)2002 · Giuseppe Verdi, Rosario Bourdon, Rosa Ponselle
Релиз Marechiare
Marechiare2000 · Tito Schipa, Gonzalo Roig, Rosario Bourdon, Francesco Paolo Tosti, Libero Bovio, Salvatore Gambardella, Salvatore Di Giacomo, José Padilla, Osman Perez Freire, Luis Alberto Lacalle, Nino Bonavolontà
Релиз Giovanni Zenatello, Vol. 1
Giovanni Zenatello, Vol. 12000 · Georges Bizet, Staatskapelle Berlin, Rosario Bourdon, Umberto Giordano, Ruggero Leoncavallo, Giovanni Zenatello
Релиз The Art Of Lily Pons
The Art Of Lily Pons2000 · Giacomo Meyerbeer, Georg Friedrich Händel, Gaetano Donizetti, Metropolitan Opera Orchestra, Lily Pons, Rosario Bourdon, Ambroise Thomas, André-Ernest-Modeste Grétry
Релиз Vocal Recital: Gigli, Beniamino - Verdi, G. / Massenet, J. / Puccini, G. / Bizet, G. (Complete Collection of Opera Highlights, Vol. 3) (1930-1941)
Vocal Recital: Gigli, Beniamino - Verdi, G. / Massenet, J. / Puccini, G. / Bizet, G. (Complete Collection of Opera Highlights, Vol. 3) (1930-1941)1999 · Beniamino Gigli, Rosario Bourdon, Sir John Barbirolli, Eugene Goossens, Nathaniel Shilkret, Carlo Sabajno, Franco Ghione, Dino Olivieri, Bruno Seidler - Winkler, Walter Goehr, Lawrance Collingwood, Umberto Berrettoni, Pietro Mascagni

