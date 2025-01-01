Pодился в 1982 году. Является установивщейся и известной личностью Венгерской Hard Techno сцены. Имеет свой безошибочно очевидный саунд. Его DJ-ская карьера началась 1999 году. После организации многих своих вечеринок он начал играть в известных венгерских клубах таких как: Supersonic, Jailhouse, Kashmir Udg. Он играл треки от hard side of techno musiс ударяя танцпол с верху до низу! В 2003 году он столкнулся с новым саундом…с саундом DJ Amok. Это было настоящим крушением для него. Эти треки означали настоящую музыку и позже стали hard techno саундом для DJ Hammond.