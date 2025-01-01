О нас

DJ Hammond

3 подписчика

Pодился в 1982 году. Является установивщейся и известной личностью Венгерской Hard Techno сцены. Имеет свой безошибочно очевидный саунд. Его DJ-ская карьера началась 1999 году. После организации многих своих вечеринок он начал играть в известных венгерских клубах таких как: Supersonic, Jailhouse, Kashmir Udg. Он играл треки от hard side of techno musiс ударяя танцпол с верху до низу! В 2003 году он столкнулся с новым саундом…с саундом DJ Amok. Это было настоящим крушением для него. Эти треки означали настоящую музыку и позже стали hard techno саундом для DJ Hammond.
Awakenings

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Awakenings

DJ Hammond

ТОП АЛЬБОМ

Mnogo Miasa EP

Релиз Mnogo Miasa EP
DJ Hammond
DJ Hammond и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Awakenings

Awakenings

DJ Hammond

5:43

2

Is This Hell

Is This Hell

DJ Hammond

5:17

3

Waiting for the miracle (Original Mix)

Waiting for the miracle (Original Mix)

DJ Hammond

5:15

4

Rip Your Flesh

Rip Your Flesh

DJ Hammond

5:39

5

Trauma

Trauma

DJ Hammond

5:27

6

Schemers

Schemers

DJ Hammond

5:02

7

Out Of Mercy

Out Of Mercy

DJ Hammond

5:42

8

Evil On the Face

Evil On the Face

DJ Hammond

5:46

9

Im Gonna Tell the Truth

Im Gonna Tell the Truth

DJ Hammond

5:36

10

I Love Techno

I Love Techno

DJ Hammond

,

Jason Little

5:30

11

Okos

Okos

DJ Hammond

5:12

12

Kill Em

Kill Em

Jason Little

,

DJ Hammond

4:54

Альбомы

Релиз Mnogo Miasa EP
Mnogo Miasa EP2011 · Viktor Strogonov, Madhouse Brothers, Richie Gee, DJ Hammond
Релиз Raiderz Of The Damned
Raiderz Of The Damned2011 · Jason Little, DJ Hammond
Релиз Revolution
Revolution2010 · Jason Little, DJ Hammond
Релиз New Kind Of Music EP
New Kind Of Music EP2010 · DJ Hammond, Orman Bitch
Релиз PP Extreme Rules EP
PP Extreme Rules EP2009 · DJ Hammond

DJ Hammond
Артист

DJ Hammond

