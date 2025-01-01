О нас

Артист

Mew

54 подписчика

Датская инди-рок-группа Mew была создана в 1995 году четырьмя школьниками Йонасом Бьёрре, Бо Мадсеном, Йоханом Волертом и Силасом Йоргенсеном. Вдохновлённые творчеством My Bloody Valentine, Pixies и Dinosaur Jr., в 1997 году они записали дебютный альбом A Triumph For Man тиражом всего в 200 копий. Пластинку растащили в два счёта, а о Mew заговорили в прессе , как о подающей надежды группе. Кое-как укрепившись на датской инди-сцене, Mew выпускают в 2000 году второй альбом Half The World Is Watching Me, вознёсший их до статуса главной рок-группы Дании.
Трек Apocalypso

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Apocalypso

Mew

ТОП АЛЬБОМ

And The Glass Handed Kites

Релиз And The Glass Handed Kites
Mew
Mew и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Apocalypso

Apocalypso

Mew

4:46

2

Трек Snow Brigade

Snow Brigade

Mew

4:18

3

Трек Am I Wry? No

Am I Wry? No

Mew

4:54

4

Трек The Zookeeper's Boy

The Zookeeper's Boy

Mew

4:43

5

Трек Repeaterbeater (Album Version)

Repeaterbeater (Album Version)

Mew

2:31

6

Трек Silas The Magic Car (Album Version)

Silas The Magic Car (Album Version)

Mew

4:00

7

Трек Hawaii Dream (Album Version)

Hawaii Dream (Album Version)

Mew

1:47

8

Трек Hawaii (Album Version)

Hawaii (Album Version)

Mew

4:59

9

Трек New Terrain (Album Version)

New Terrain (Album Version)

Mew

3:14

10

Трек Sometimes Life Isn't Easy (Album Version)

Sometimes Life Isn't Easy (Album Version)

Mew

5:10

11

Трек Tricks Of The Trade (Album Version)

Tricks Of The Trade (Album Version)

Mew

4:31

12

Трек Vaccine (Album Version)

Vaccine (Album Version)

Mew

5:07

Альбомы

Релиз Half the World Is Watching Me (Extended Version)
Half the World Is Watching Me (Extended Version)2024 · Mew
Релиз Mew with Copenhagen Philharmonic
Mew with Copenhagen Philharmonic2018 · Copenhagen Philharmonic, Mew
Релиз Frengers (15th Anniversary Deluxe Edition)
Frengers (15th Anniversary Deluxe Edition)2018 · Mew
Релиз Visuals
Visuals2017 · Mew
Релиз Spotify Sessions
Spotify Sessions2015 · Mew
Релиз + -
+ -2015 · Mew
Релиз + - (Deluxe Edition)
+ - (Deluxe Edition)2015 · Mew
Релиз Eggs Are Funny
Eggs Are Funny2010 · Mew
Релиз No more stories Are told today I'm sorry They washed away No more stories The world is grey I'm tired Let's wash away
No more stories Are told today I'm sorry They washed away No more stories The world is grey I'm tired Let's wash away2009 · Mew
Релиз No more stories Are told today I'm sorry They washed away No more stories The world is grey I'm tired Let's wash away
No more stories Are told today I'm sorry They washed away No more stories The world is grey I'm tired Let's wash away2009 · Mew
Релиз No More Stories EP
No More Stories EP2009 · Mew
Релиз No More Stories...
No More Stories...2009 · Mew
Релиз Live Session (iTunes Exclusive) - EP
Live Session (iTunes Exclusive) - EP2007 · Mew
Релиз Half The World Is Watching Me
Half The World Is Watching Me2007 · Mew
Релиз Napster Live Mixes
Napster Live Mixes2006 · Mew

Похожие артисты

Mew
Артист

Mew

sea power
Артист

sea power

Viagra boys
Артист

Viagra boys

John Frusciante
Артист

John Frusciante

Red Nights
Артист

Red Nights

Pure Obsessions
Артист

Pure Obsessions

King Gizzard & The Lizard Wizard
Артист

King Gizzard & The Lizard Wizard

Idles
Артист

Idles

Sakura
Артист

Sakura

Explosions in the Sky
Артист

Explosions in the Sky

The Sisters of Mercy
Артист

The Sisters of Mercy

Godspeed You! Black Emperor
Артист

Godspeed You! Black Emperor

Reverend Horton Heat
Артист

Reverend Horton Heat